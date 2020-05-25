Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük

Fenerbahçe 'de kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Volkan Demirel'in menajeri olan Erdinç Şehit, gazeteci Mehmet Ayan'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Demirel'in gelecek planlarını anlatan Şehit, deneyimli ismin teknik direktör lüğe hazırlandığını söyledi.

Volkan Demirel'in kaleci antrenörü olmayacağını belirten Erdinç Şehit, "Volkan Demirel'in her tarafında bir renk ve bir takım vardı.

Bay Fenerbahçe'dir kendisi. Başka hiçbir takımla işi olmadı. Bu arada kendisi kaleci antrenörlüğü yapmayacak. Volkan kendini teknik direktörlüğe hazırlıyor. Çok da sıkı çalışıyor" ifadelerini kullandı.