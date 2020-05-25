Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük

Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Volkan Demirel'in menajeri olan Erdinç Şehit, gazeteci Mehmet Ayan'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Demirel'in gelecek planlarını anlatan Şehit, deneyimli ismin teknik direktörlüğe hazırlandığını söyledi.
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