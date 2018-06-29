SPOR

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2018 07:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve henüz yeni mukavele imzalamayan Volkan Demirel, dünkü antrenmanda da yoktu. Fenerbahçe kaptanının yeni adresi belli oldu

Bir tarih sona eriyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

1 / 10

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in antrenmanda olmaması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in antrenmanda olmaması dikkat çekti.
2 / 10

Sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli kulüple henüz resmi imzaları atmayan Volkan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli kulüple henüz resmi imzaları atmayan Volkan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
3 / 10

Tecrübeli file bekçisi, gelecek pazartesi gününe kadar Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamayı planlıyor.

Tecrübeli file bekçisi, gelecek pazartesi gününe kadar Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamayı planlıyor.
4 / 10

Yeni sözleşme konusunda uzlaşma ortamı arayan 37 yaşındaki kaleci, ufak pürüzler dışında herhangi bir sorun yaşamıyor.

Yeni sözleşme konusunda uzlaşma ortamı arayan 37 yaşındaki kaleci, ufak pürüzler dışında herhangi bir sorun yaşamıyor.
5 / 10

Ancak edinilen bilgiye göre ABD'den bazı MLS kulüplerinin Volkan Demirel ile irtibata geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Ancak edinilen bilgiye göre ABD'den bazı MLS kulüplerinin Volkan Demirel ile irtibata geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.
6 / 10

Volkan'ın bu kulüplerle ön görüşme yaptığı ancak önceliğin Fenerbahçe olduğu dile getirildi.

Volkan'ın bu kulüplerle ön görüşme yaptığı ancak önceliğin Fenerbahçe olduğu dile getirildi.
7 / 10

2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen Volkan'ın sözleşme yenileyerek Fenerbahçe'de kalmak istediği kaydedildi.

2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen Volkan'ın sözleşme yenileyerek Fenerbahçe'de kalmak istediği kaydedildi.
8 / 10

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve yönetimi ziyaret eden Volkan Demirel'in tüm hazırlıklarını Fenerbahçe'de kalmak için yaptığı ifade edildi. (Milliyet)

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve yönetimi ziyaret eden Volkan Demirel'in tüm hazırlıklarını Fenerbahçe'de kalmak için yaptığı ifade edildi. (Milliyet)
9 / 10

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
10 / 10

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
volkan demirel mls Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

Galatasaray'dan ayrılan Tuğberk Tanrıvermiş Roma U15 takımının başına geçti!

Galatasaray'dan ayrılan Tuğberk Tanrıvermiş Roma U15 takımının başına geçti!

İngiltere 0 - 1 Belçika (Maç özeti)

İngiltere 0 - 1 Belçika (Maç özeti)

Dünya Kupası'da son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Dünya Kupası'da son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Giuliano: Harika bir sezon geçireceğiz

Giuliano: Harika bir sezon geçireceğiz

Ve Cocu sahaya indi!

Ve Cocu sahaya indi!

Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirdi (Jack Wilshere kimdir?)

Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirdi (Jack Wilshere kimdir?)

Max Meyer'i Fenerbahçe için Hasan Ali ikna edecek

Max Meyer'i Fenerbahçe için Hasan Ali ikna edecek

Comolli, Clement Grenier'i Fenerbahçe'ye getiriyor

Comolli, Clement Grenier'i Fenerbahçe'ye getiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.