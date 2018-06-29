Bir tarih sona eriyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

1 / 10 Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in antrenmanda olmaması dikkat çekti.

2 / 10 Sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli kulüple henüz resmi imzaları atmayan Volkan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

3 / 10 Tecrübeli file bekçisi, gelecek pazartesi gününe kadar Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamayı planlıyor.

4 / 10 Yeni sözleşme konusunda uzlaşma ortamı arayan 37 yaşındaki kaleci, ufak pürüzler dışında herhangi bir sorun yaşamıyor.

5 / 10 Ancak edinilen bilgiye göre ABD'den bazı MLS kulüplerinin Volkan Demirel ile irtibata geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

6 / 10 Volkan'ın bu kulüplerle ön görüşme yaptığı ancak önceliğin Fenerbahçe olduğu dile getirildi.

7 / 10 2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen Volkan'ın sözleşme yenileyerek Fenerbahçe'de kalmak istediği kaydedildi.

8 / 10 Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve yönetimi ziyaret eden Volkan Demirel'in tüm hazırlıklarını Fenerbahçe'de kalmak için yaptığı ifade edildi. (Milliyet)

9 / 10 Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu