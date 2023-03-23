Volkan Demirel 'yeni Haaland' demişti! Bertuğ Yıldırım '48 saat' ile hayatta kaldı! "Rönesans Rezidans'ta kalıyordum..."

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem spor dünyasından da birçok can alırken, ligden çekilen Hatayspor'dan Antalyaspor'a transfer olan Bertuğ Yıldırım, depremden nasıl kurtulduğunu anlattı.

"BEN DE RÖNESANS REZİDANS'TA KALIYORDUM..."

Hatay'da tamamen yıkılan ve Christian Atsu ile Taner Savut'un cansız bedenlerine ulaşılan Rönesans Rezidans'ta yaşadığını söyleyen Yıldırım, "Ben de Rönesans Rezidans'ta kalıyordum. Fakat sezon başında evin kiralık kontratını 6 aylık yapmak istedim. 3 Şubat'a kadar geçerliydi yani. Depremden 2 gün önce o rezidanstan taşınmıştım. Depremde koskoca rezidans yerle bir oldu." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR KULÜBE GİTSEYDİM..."

"Ek transfer döneminde 3 büyük kulüpten de teklif vardı." diyen 20 yaşındaki golcü, "Açıkçası gerçekçi düşündüm. Yarım sezonluğuna bir büyük kulübe gitseydim, çok süre alamayacaktım. Oynayarak devam etmek istedim. Nuri Şahin hocanın konuşması etkili oldu ve Antalyaspor ile anlaştım."

