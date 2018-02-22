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Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 00:25 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Volkan Konak, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı. Silahtan çıkan kurşun tavana isabet ederken şüpheli ayağından vuruldu. Volkan Konak'tan saldırıyla ilgili açıklama geldi.

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

Olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde Volkan Konak'ın sahne aldığı eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre S.D. isimli bir kişi, 'Sen vatan hainisin' diye bağırdıktan sonra ateş etti.

Saldırgan S.D.'nin silahından çıkan kurşunun tavana isabet ettiği belirlendi. Olayda Konak yara almazken, ateş eden S.D eğlence mekanı korumaları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. S.D. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

VOLKAN KONAK'TAN SALDIRI AÇIKLAMASI
Ünlü şarkıcı Volkan Konak, sahne aldığı eğlence mekanı önünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Volkan Konak, "Ben sahnedeydim haberim bile yok. Böyle bir hadise yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Burada birisi havaya ateş açmış gitmiş bizimle alakası yok. Sahnede şarkı söylüyordum, 50. yaşgünümü kutluyoruz." diye konuştu. (DHA)

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