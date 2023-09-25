Vücuduna saplanan demir boruyla hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden ilçe otogarına seyir halindeki Hikmet Beldek idaresindeki 09 ACA 662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü araçtan fırladı ve vücuduna demir boru korkuluk saplandı.

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün vücuduna saplanan demir boruyu vücuduna yakın bir bölümden kesti. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü vücuduna saplanan boru ile birlikte ambulans ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Beldek hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



