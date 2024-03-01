Vücudunu saran yaralardan kurtulan Batuhan artık rahat uyuyor

Nevşehir'de yaşayan 12 yaşındaki Batuhan'a 4 yıl önce ağır egzama teşhisi konuldu.

Bacakları ve sırtı ağırlıklı olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerini saran koyu renkteki yaraların neden olduğu sızı ve kaşıntı nedeniyle kesintisiz ve rahat uyuyamayan Batuhan'ı ailesi Kayseri Şehir Hastanesine getirdi.

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Murat Cansever'in uyguladığı egzama ve immün yetmezliği tedavileriyle yaralarından kurtulan Batuhan, artık rahat uyuyabiliyor.

Batuhan'ın babası Gökhan Akbal, AA muhabirine, oğlunun ilk önce parmaklarında başlayan egzamanın daha sonra vücuduna yayıldığını söyledi.

Tedavi için başvurdukları hastanelerde sonuç alamadıklarını anlatan Akbal, "Epey testlerle uğraştık. En son Murat hocamla tanıştık. Buraya yatış yapıldı, egzama tedavisi ve aynı zamanda tahliller gerçekleştirildi. Egzaması bir hafta içinde geriledi. Şu an çok iyi, rahat durumda." dedi.

Batuhan'ın bağışıklığının da zayıf olduğunu öğrendiklerini aktaran Akbal, iştahsızlık yaşayan oğlunun yemek yemeye de başladığını, iştahının açıldığını belirtti.

Oğlunun eskiden çok huzursuz olduğunu aktaran Akbal, "Sürekli yaralarını saklamak durumunda kalıyordu. İyileştikçe biraz daha kendine güveni geldi. Çok uzun zaman egzama tedavisi görmüş ama hiçbir sonuç alınamamıştı." ifadelerini kullandı.

"RAHAT RAHAT UYUYABİLİYORUM"

Kaşıntılarının sona erdiğini anlatan Batuhan, "Durmadan kaşınıyordu uyuyamıyordum. Dersteyken, okuldayken de kaşınıyordu. Şimdi iyiyim, kaşınmıyor artık, rahat rahat uyuyabiliyorum." diye konuştu.

Doç. Dr. Murat Cansever de Batuhan'ın ağır egzamadan dolayı sosyal hayatının uzun zaman olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Ağır egzaması olan hastalarda genelde besin alerjileriyle bağışıklık yetmezliğinin de incelenmesi gerektiğine dikkati çeken Cansever, "İmmün yetmezlikleri açısından da bazı şikayetlerini kontrol altına alabileceğimiz, enfeksiyonlara yakalanma riskini minimize edeceğimiz birtakım ilaçlarla ve destekleyici ajanlarla çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirici bir tedavi protokolüne geçtik." dedi.

"CİDDİ MANADA YAŞAM KALİTESİ YÜKSELDİ"

Batuhan'ın şikayetlerinin ilk 15 günlük tedaviden sonra önemli oranda kontrol altına alındığını belirten Cansever, "Hastamız gece gündüz kaşıntıdan dolayı uyku problemi yaşayıp sosyal yaşantıda ciddi sorunlar yaşıyordu. Uzun kollu giymek zorunda kalıyordu. Yaralarını görmelerini istemediği için yaşıtları tarafından belki de akran baskısı altındaydı. Şu anda daha büyük bir özgüvene sahip. Ciddi manada yaşam kalitesi yükseldi. Bu okuluna ve özel hayatına yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

