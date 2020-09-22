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Vücudunu tümör kaplayan kedi sağlığına kavuşturuldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, vücudu tümörle kaplanan hasta kediyi tedavi ederek eski sağlığına kavuşturdu.Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vücudunu tümör kaplayan kedi sağlığına kavuşturuldu

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, vücudu tümörle kaplanan hasta kediyi tedavi ederek eski sağlığına kavuşturdu.
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, 153 ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirerek, vücudu tümörle kaplanan hasta kediyi bulunduğu yerden alıp, tedavi altına aldı.
Belediyenin veteriner hekimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tümörlü bölge temizlenerek eski sağlığına kavuşturulan sokak kedisinin kısırlaştırma ve aşılama gibi diğer bakımları da yapıldı.
Hasta kedinin kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşacağını belirten yetkililer, şimdi kediyi sahiplenmek isteyen hayvan severleri merkeze bekliyor.

Vücudunu tümör kaplayan kedi sağlığına kavuşturuldu

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