YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek

MALATYA HABERLERİ  | 23.02.2020 12:49 | Son Güncelleme

Malatyalı sporcu Edip Çapanoğlu, İstanbul’da yapılacak olan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek.Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası bu yıl 4-8 Mart tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Malatyalı sporcu Edip Çapanoğlu, İstanbul’da yapılacak olan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek.
Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası bu yıl 4-8 Mart tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Şampiyonaya da Malatya’yı temsil edecek olan 24 yaşındaki sporcu Edip Çapanoğlu, iyi bir derece ile kente dönmeyi hedeflediğini kaydetti. Malatya’da bir otelin fitness salonunda eğitmenlik yapan Çapanoğlu, burada vücut geliştirmenin yanı sıra anatomi, fizyoloji ve beslenme gibi alanlarda da eğitim verdiğini söyledi. Şuana kadar aldığı 21 sertifikayla bu sporun hem yaşam tarzı hem de mesleği olduğunu söyleyen Çapanoğlu, hedefinin İstanbul’daki şampiyonada derece yaparak Malatya’yı Avrupa’da temsil etmek olduğunu ifade etti.
Kendisine her zaman destek veren Antrenörü Ertuğ Evrekli başta olmak üzere maddi ve manevi olarak yanında olan isimlere de teşekkürlerini ifade eden Çapanoğlu, “Bu desteklere, iyi bir derece elde edip bu şekilde teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDefne Samyeli kameramanın ayağını ezdiDefne Samyeli kameramanın ayağını ezdi
2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Fırtına balık fiyatlarını artırdı

Fırtına balık fiyatlarını artırdı

Maçın ardından

Maçın ardından

CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

Malatya Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:45
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Anadolu Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.