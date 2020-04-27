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Vulva kanserinin tedavisinde erken teşhisin önemi

SAMSUN HABERLERİ  | 27.04.2020 13:55 | Son Güncelleme

Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr.

Vulva kanserinin tedavisinde erken teşhisin önemi

Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, genital bölgede geçmeyen kaşıntı, ağrı ve hassasiyet, kanama, şişlik, siğil, benzeri yaralar vulva kanserinin habercisi olabileceğini, her kanser türünde olduğu gibi erken tanının tedavi de büyük başarılar elde edilmesinde önemli olduğunu söyledi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, vulva kanserinin tanı ve tedavisi hakkında kısa bilgilendirmelerde bulundu. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, “Vulva kanseri kadınlarda görülen kanser türlerinden birisi olup diğer kanser türlerinde olduğu gibi tedavisinde erken teşhis oldukça önemlidir. Genital bölgesinin dış yüzeyini oluşturan vulva, klitorisin de dahil olduğu vajinal bölgeyi saran bir dokudur” dedi.

Vulva kanseri belirtileri ve erken teşhis
Dr. Burak Tatar şöyle devam etti: “Belirtileri arasında genital bölgenin dışında ağrı, yanma gibi şikayetler yaşanıyorsa uzman bir hekime görünülmesi gerekmektedir. Nedenleri tam olarak bilinmese de kanserin oluşmasını tetikleyen risk faktörleri arasında ileri yaş, sigara kullanımı, HPV, vulva bölgesinde bazı cilt hastalıkları gibi etkenler bulunmaktadır. Vulva kanseri erken teşhis edilmesi zor olan kanser türlerinden birisini oluşturmaktadır. ancak belirtileri arasında geçmeyen kaşıntı, ağrı ve hassasiyet, kanama, şişlik, siğil, benzeri yaralar ile kendini gösterebilmektedir. Kanserin yayılım sürecine göre 4 evreden oluşup tedavi süreci de bu evrelere göre farklılıklar göstermektedir.”

Vulva kanserinde tedavi
Vulva kanserinde tedavi konusuna değinen Dr. Tatar, şu bilgileri verdi:
“Kanserli dokunun bir miktar sağlıklı doku ile beraber çıkarılması ve birçok hastada da Kasıktaki lenf bezlerinin temizlenmesi gerekmektedir. Eğer kanser daha ileri bir evredeyse vulvanın bir bölümü ya da tamamının alınması seçenekler arasındadır. Ancak cerrahi müdahale öncesinde hastalığın seyrine göre uzman doktorlar, radyo terapi ya da kemoterapi gibi tedavi süreçlerini uygulayabilmektedir. Tedai sonrasından düzenli takip oldukça önemlidir. Tedavinin gerçekleştirilmesi ardından en az 2 yıl düzenli aralıklarla testler yapılmaktadır. Tedavi kadar düzenli kontrollerin de yapılması kanserin ortadan kaldırılmasındaki mücadelede oldukça önemlidir."

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