Vuslat dizisinin 'Kerem'i Ümit Kantarcılar rolü için özel eğitim aldı

TRT 1’in, yapımcılığını A23 Medya’nın üstlendiği yeni dizisi Vuslat'ta anne ve babasını küçük yaşta kaybettikten sonra kan bağı olmayan Korkmazer ailesi tarafından büyütülen Kerem'i canlandıran Ümit Kantarcılar, her hafta projedeki tansiyonu artırıyor.

Kantarcılar, senaryosunu Betül Yağsağan’ın kaleme aldığı dizide “intikam” kavramının bedenleşmiş hali olarak seyirci karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu, çocukluğunda geçirdiği kaza yüzünden bazı geceleri korkarak uyanan ve kazanın etkisi hâlâ üzerinde olan “Kerem” karakteri için kampa girip özel bir hazırlık süreci geçirdi.

Psikolojik danışmanlık alan ve yaptığı özel hazırlıkla tedirgin, dikkatli, zeki, yetenekli fakat bir o kadarda hayata karşı insafsız travmatik bir kişiliğe bürünen Kantarcılar performansıyla beğeni topluyor.

