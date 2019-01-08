Vuslat ekibi ilk bölümü birlikte izledi!

TRT1'in yeni dizisi,Vuslat, 7 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi.

İlk bölüm izleme yemeğine TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT yöneticileri, dizi oyuncuları, yapım ekibi, şarkıcı Murat Dalkılıç, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapımcılığını A23 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı, kadrosunda Baran Bölükbaşı, Pelin Uluksar, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe,Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya gibi isimlerin yer aldığı Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan “aşkyolculuğu” serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerin insane ait hallerini İbniArabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatacak.

