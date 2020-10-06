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WeLoveDenizli oylamasında son 5 gün

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

WWF’nnin düzenlediği yarışmada Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin Dünya Şampiyonluğu için mücadelesinde son 5 güne girildiğini belirten Başkan Zolan, bir kez daha herkesi sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi ve internet sitesi üzerinden oy kullanmaya davet etti.Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen 58 kenti arasında dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor.

WWF’nnin düzenlediği yarışmada Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin Dünya Şampiyonluğu için mücadelesinde son 5 güne girildiğini belirten Başkan Zolan, bir kez daha herkesi sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi ve internet sitesi üzerinden oy kullanmaya davet etti.
Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen 58 kenti arasında dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor. Yarışmada oylama için son 5 güne girilirken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir kez daha herkesi sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi ve internet adresinden oy kullanmaya davet etti. Büyükşehir Belediyesinin doğa ve çevreye bakışıyla dünyanın önde kentleri arasında yarışmasının kendilerini gururlandırdığını kaydeden Başkan Zolan, "Türkiye’nin en temiz, en çevreci ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan şehrimiz şimdi dünya şampiyonluğu yolunda ülkemizi temsil ediyor. Türkiye Şampiyonu Denizli, Dünya Şampiyonluğu için yarışıyor. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Tüm hemşehrilerimi ve Türkiye’yi şehrimize destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Her gün nasıl oy kullanılır?
Denizli’nin prestijine büyük katkı sağlayacak yarışmada 11 Ekim’e dek her gün farklı platformlardan birden fazla oy kullanılabiliyor. Yarışmanın online oylaması internet adresinden, sosyal medya oylaması ise Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarından yapılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Facebook, İnstagram ve Twitter’dan #WeLoveDenizli etiketi ile yaptığı gönderilerin beğenip paylaşıp, yorumlayarak ve yapacağınız herhangi bir paylaşımda #WeLoveDenizli etiketini kullanarak oy verilebiliyor.

Akıllı Şehir Denizli
WWF, geçtiğimiz temmuz ayında düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye şampiyonunu Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak açıklamıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda sera gazı emisyonlarını azaltılması ve iklim değişikliğine hazırlanmak için Akıllı Şehir Uygulamalarının kullanılması uygulamaları ile öne çıkmıştı.

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Denizli Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
12:57
İkindi
16:12
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Berkeren Eczanesi
Merkezefendi
Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Kaşıkçı Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
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