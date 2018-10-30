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Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

Dünyanın en önemli ligi olarak görülen Premier Lig'de iki dev ekibin karşılaştığı maçta zeminin hali dikkat çekti. Tottenham - Manchester City maçının oynandığı Wembley Stadı'nın zeminini görenler gözlerine inanamadı.

İşte yaşananlar...

Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü

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Premier Lig'in 10. haftasında Tottenham ve Manchester City'de oynanan maçta Wembley Stadı'nın zemininin hali herkesi şaşırttı.

Premier Lig'in 10. haftasında Tottenham ve Manchester City'de oynanan maçta Wembley Stadı'nın zemininin hali herkesi şaşırttı.
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Dünyanın en önemli ligi sayılan ve statları, sahaları, tesisleriyle örnek gösterilen Premier Lig'de böyle bir zemin görülmesi skandal olarak nitelendirildi.

Dünyanın en önemli ligi sayılan ve statları, sahaları, tesisleriyle örnek gösterilen Premier Lig'de böyle bir zemin görülmesi skandal olarak nitelendirildi.
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Bu görüntünün sebebi ise 1 gün önce oynanan NFL karşılaşması... Philadelphia Eagles ile Jacksonville Jaguars, Wembley'de karşı karşıya geldi.

Bu görüntünün sebebi ise 1 gün önce oynanan NFL karşılaşması... Philadelphia Eagles ile Jacksonville Jaguars, Wembley'de karşı karşıya geldi.
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Karşılaşma nedeniyle saha, Amerikan futboluna göre düzenlendi. Ertesi günü futbol maçı yapılınca zemin skandalı oluştu.

Karşılaşma nedeniyle saha, Amerikan futboluna göre düzenlendi. Ertesi günü futbol maçı yapılınca zemin skandalı oluştu.
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Manchester City maça hızlı başladı. Mücadelede henüz 6. dakika oynanırken Riyad Mahrez sahne aldı ve Manchester City'yi 1-0 öne geçiren golü attı.

Manchester City maça hızlı başladı. Mücadelede henüz 6. dakika oynanırken Riyad Mahrez sahne aldı ve Manchester City'yi 1-0 öne geçiren golü attı.
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Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve Manchester City deplasmanda Tottenham'ı tek golle mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve Manchester City deplasmanda Tottenham'ı tek golle mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
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Tottenham Menajeri Mauro Pochettino, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Zemin berbattı. İki takımı için de zordu. Lamela topa dokunmaya çalışırken top zıpladı. Biraz şanssızlıktı ama iki takım için de oynamak zordu" diye konuştu.

Tottenham Menajeri Mauro Pochettino, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Zemin berbattı. İki takımı için de zordu. Lamela topa dokunmaya çalışırken top zıpladı. Biraz şanssızlıktı ama iki takım için de oynamak zordu" diye konuştu.
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Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, zemin ile ilgili sorulara, "Bu sorunun Premier Lig yönetimi ve Tottenham'a sorulması gerekir. Onların bu problemi çözeceklerini umut ediyorum" diye cevap verdi.

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, zemin ile ilgili sorulara, "Bu sorunun Premier Lig yönetimi ve Tottenham'a sorulması gerekir. Onların bu problemi çözeceklerini umut ediyorum" diye cevap verdi.
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Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü

Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü
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Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü

Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü
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Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü

Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü
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Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü

Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü
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Anahtar Kelimeler:
wembley stadyumu Tottenham Manchester City

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