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Wesley Sneijder futbola devam etmek istediğini açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.01.2019 21:21 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ama şimdilerde kariyerini Katar'da sürdüren Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sneijder'in açıklamaları;

Wesley Sneijder futbola devam etmek istediğini açıkladı

Katar Ligi'nde Al Gharafa takımında ter döken Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Hollanda basınından De Telegraaf'a önemli açıklamalar yaptı.

Katar Ligi'nde Al Gharafa takımında ter döken Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Hollanda basınından De Telegraaf'a önemli açıklamalar yaptı.

Futbol kariyeriyle ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, "35 yaşına geldiğimde artık kendime vakit ayırmak istiyorum. Mümkün olduğunca futbola devam etmek istiyorum, fiziksel olarak hazır durumdayım ama bu mental bir karar. Kariyerim boyunca neredeyse her günüm böyle geçti" dedi.

Futbol kariyeriyle ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, "35 yaşına geldiğimde artık kendime vakit ayırmak istiyorum. Mümkün olduğunca futbola devam etmek istiyorum, fiziksel olarak hazır durumdayım ama bu mental bir karar. Kariyerim boyunca neredeyse her günüm böyle geçti" dedi.

"AİLEMİN YANIMDA OLMASINI İSTİYORUM"

"AİLEMİN YANIMDA OLMASINI İSTİYORUM"

Sneijder, yaz döneminde zor bir karar vereceğini işaret ederken şu ifadeleri kullandı;

Sneijder, yaz döneminde zor bir karar vereceğini işaret ederken şu ifadeleri kullandı;

"Eşim Yolanthe, Hollanda'da çalışıyor. Şu an yeni bir televizyon dizisinde rol alıyor. Facetime gibi uygulamalarla her an iletişim kurabiliyoruz ama ben ailemin yanında olmasını istiyorum. Nerede olduğunun ise önemi yok"

"Eşim Yolanthe, Hollanda'da çalışıyor. Şu an yeni bir televizyon dizisinde rol alıyor. Facetime gibi uygulamalarla her an iletişim kurabiliyoruz ama ben ailemin yanında olmasını istiyorum. Nerede olduğunun ise önemi yok"

"Hollanda Futbol Federasyonu'ndan da antrenönlük kursu konusunda davet aldım ancak futbol oynarsam buna da katılamam. Bir karar verip geleceğimi netleştirmek istiyorum"

"Hollanda Futbol Federasyonu'ndan da antrenönlük kursu konusunda davet aldım ancak futbol oynarsam buna da katılamam. Bir karar verip geleceğimi netleştirmek istiyorum"

Bu sezon Al Gharafa ile 5 maça çıkan Sneijder 2 gol atmayı başardı.

Bu sezon Al Gharafa ile 5 maça çıkan Sneijder 2 gol atmayı başardı.

Sneijder'in sözleşmesi, 2019 yılı Haziran ayında sona eriyor.

Sneijder'in sözleşmesi, 2019 yılı Haziran ayında sona eriyor.
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Anahtar Kelimeler:
wesley sneijder Al Gharafa

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