Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlüğü için sürpriz bir isim gündeme geldi. Hollanda basını sarı kırmızılıların yeni yardımcı antrenörünün Wesley Sneijder olacağını yazdı.
Caner Erkin: Kariyerimi bitirdi!
Emre, İtalyan basınına açıklama yaptı
Galatasaray günün antrenmanını tamamladı
Mert Hakan'dan transfer açıklaması
Emre'den G.Saraylıları kızdıracak hamle!
Leipzig farklı kazandı
Schalke bozguna uğradı
Van Persie'den ilginç anı
'Her şeyin bir sırası var'
Süper Lig için kritik toplantı
Son hali herkesi şaşırttı
Karius'un yeni takımı açıklandı
Juventus ve Napoli'den bayram mesajı
Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme
94 yıllık mabed yıkılıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum