Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlüğü için sürpriz bir isim gündeme geldi. Hollanda basını sarı kırmızılıların yeni yardımcı antrenörünün Wesley Sneijder olacağını yazdı.

Sneijder geri dönüyor!

RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.

Sneijder, futbola antrenör olarak devam etmek istediğini söylemiş hatta Hollanda'dan teklif de almıştı.

Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu ve göreve hazır olduğu belirtildi.

Philip Cocu'nun yerine PSV'nin başına geçen Marc van Bommel'in teknik ekibine davet ettiği Sneijder, geçen sezon aldığı bu teklifi 'dinlenmek istiyorum' diyerek geri çevirmişti.

124 MAÇTA 34 GOL ATMIŞTI Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti. Sneijder, Süper Lig'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.