ManU'ya bir darbe daha!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında West Ham United sahasında Manchester United ile karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan West Ham, 5. dakikada Felipe Anderson'un golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının son anlarında Diop'un asistinde Yarmolenko topu ağlara gönderdi ve ilk yarı West Ham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda biraz toparlanan Manchester United, 57'de oyuna giren Rashford'ın 71. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
3 dakika sonra bu kez Arnautovic sahneye çıktı ve West Ham United sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla West Ham United puanını 7'ye yükseltirken, Manchester United ise 10 puanda kaldı.
TFF, Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'un 3 puanını sildi
Fenerbahçe genç yıldıza imzayı attırdı
FIFA'dan tarihi karar!
Beşiktaş sözleşmesi bitecek futbolcular için planlarını yapıyor
Aykut Kocaman net konuştu: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yok
Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama: Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılır
Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi
Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'nin menajerine 1 milyon 920 bin euro borçlu olduğu ortaya çıktı!
Juraj Kucka, alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti!
Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)
Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe forması giyip '6' işareti yaptı!
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serdar Kulbilge futbolu bıraktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum