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ManU'ya bir darbe daha!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Manchester United'da kan kaybı sürüyor... Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United deplasmanda West Ham United'a 3-1 mağlup oldu.

ManU'ya bir darbe daha!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında West Ham United sahasında Manchester United ile karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan West Ham, 5. dakikada Felipe Anderson'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında Diop'un asistinde Yarmolenko topu ağlara gönderdi ve ilk yarı West Ham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda biraz toparlanan Manchester United, 57'de oyuna giren Rashford'ın 71. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi.

3 dakika sonra bu kez Arnautovic sahneye çıktı ve West Ham United sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla West Ham United puanını 7'ye yükseltirken, Manchester United ise 10 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
west ham united 3 - 1 Manchester United felipe anderson Yarmolenko Rashford Arnautovic

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