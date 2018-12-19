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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pepe'den sonra...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.12.2018 21:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanabilir! Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, savunmadan bir isim daha yol ayrımına geldi. Yıldız isme teklif ise Premier Lig'den...

İşte detaylar...

West Ham United Gary Medel'e talip oldu

Pepe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir savunma oyuncusu daha ayrılabilir.

Pepe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir savunma oyuncusu daha ayrılabilir.

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Gary Medel'e İngiltere Premier Ligi'nden talip çıktı.

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Gary Medel'e İngiltere Premier Ligi'nden talip çıktı.

Sky Sports'un haberine göre West Ham United, Şilili savunmacı ile yakından ilgileniyor.

Sky Sports'un haberine göre West Ham United, Şilili savunmacı ile yakından ilgileniyor.

Haberde, West Ham yöneticilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'la masaya oturacağı kaydedildi.

Haberde, West Ham yöneticilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'la masaya oturacağı kaydedildi.

İngiliz ekibinin Beşiktaş'a henüz resmi bir teklifte bulunmadı, Türkiye'de yapılacak görüşmeler ışığında önerilecek bonservis bedelinin belli olacağı ifade edildi.

İngiliz ekibinin Beşiktaş'a henüz resmi bir teklifte bulunmadı, Türkiye'de yapılacak görüşmeler ışığında önerilecek bonservis bedelinin belli olacağı ifade edildi.

West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin ocak ayında kadrosuna takviye istediği ve İngiliz ekibinin Beşiktaş'la kısa süre içerisinde anlaşmak istediği belirtildi.

West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin ocak ayında kadrosuna takviye istediği ve İngiliz ekibinin Beşiktaş'la kısa süre içerisinde anlaşmak istediği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş'la 24 maça çıkan 31 yaşındaki Gary Medel, gol ya da asist üretemedi.

Bu sezon Beşiktaş'la 24 maça çıkan 31 yaşındaki Gary Medel, gol ya da asist üretemedi.

Gary Medel, 116 kez Şili Milli Takımı'nın formasını giydi.

Gary Medel, 116 kez Şili Milli Takımı'nın formasını giydi.

Medel, geçtiğimiz sezonun başında Inter'den Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Medel, geçtiğimiz sezonun başında Inter'den Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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