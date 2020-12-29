YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Wilfried Kanga 2.golünü attı

Wilfried Kanga 2.golünü attı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.12.2020 09:18 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Fransız futbolcusu Wilfried Kanga ligdeki 2.

Wilfried Kanga 2.golünü attı

Hes Kablo Kayserispor’un Fransız futbolcusu Wilfried Kanga ligdeki 2. golünü attı.
Süper Lig’de 10 puanla 21. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor’un en golcü ikinci ismi Wilfried Kanga oldu. Ligde geride kalan 15 haftada rakip filelere 9 gol atan Sarı-Kırmızılı takımın forvet oyuncusu Kanga, 2. golünü kaydetti. Pedro Henrique’den sonra takımın en golcü ikinci ismi olan Kanga ligdeki ilk golünü Kayseri’de oynanan Sivasspor maçında kaydetmişti.
Ligde 9 maçta forma giyen Kanga, 2 kez gol sevinci yaşadı. Kanga’nın Gençlerbirliği maçında 1 golü de ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
12:45
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.