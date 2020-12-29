Wilfried Kanga 2.golünü attı

Hes Kablo Kayserispor’un Fransız futbolcusu Wilfried Kanga ligdeki 2. golünü attı.

Süper Lig’de 10 puanla 21. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor’un en golcü ikinci ismi Wilfried Kanga oldu. Ligde geride kalan 15 haftada rakip filelere 9 gol atan Sarı-Kırmızılı takımın forvet oyuncusu Kanga, 2. golünü kaydetti. Pedro Henrique’den sonra takımın en golcü ikinci ismi olan Kanga ligdeki ilk golünü Kayseri’de oynanan Sivasspor maçında kaydetmişti.

Ligde 9 maçta forma giyen Kanga, 2 kez gol sevinci yaşadı. Kanga’nın Gençlerbirliği maçında 1 golü de ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.

