MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith cinsel hayatıyla ilgili samimi ayrıntıları paylaştı

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith cinsel hayatıyla ilgili samimi ayrıntıları paylaştı

29.10.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Will Smith hayranları, Jada Pinkett Smith'in, çiftin cinsel hayatıyla ilgili samimi ayrıntıları paylaşmasına tepki gösterdi.

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith cinsel hayatıyla ilgili samimi ayrıntıları paylaştı

Will Smith ile 1997’den beri evli olan Jada Pinkett Smith, Facebook sohbet programı Red Table Talk’a konuk olarak Gwyneth Paltrow’u davet etti ve çiftlerin cinsel hayatlarını mercek altına aldılar.

BGUS_1410757_001

"BİLİRSİNİZ 22 YAŞINDA BAŞLADIK"

Pinkett Smith, “Zor” dedi ve ekledi: “Will ve benim en çok konuştuğumuz şey yolculuk. Biz çok genç yaşta, bilirsiniz, 22 yaşında başladık. Bu yüzden sorumluluk kısmı benim için gerçekten çok önemli; çünkü bence eşinizin neye ihtiyacınız olduğunu bilmesini bekliyorsunuz, özellikle de seks söz konusu olduğunda. Bu sanki, ‘Beni seviyorsan, bilmelisin. Beni seviyorsan, aklımı okumalısın’ demek gibi. Bu, büyük bir tuzak.”
BGUS_1744204_001

Paltrow da Pinkett Smith’e hak vererek “Garip değil mi? Biri sizin zihninizi okuyamaz ki” dedi. Smith çifti bir süredir özel hayatlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNER Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu
Değişimi şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı!Değişimi şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
Will Smith Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Kefil olma kavgasında 19 yaşındaki yeğenini öldürdü

Kefil olma kavgasında 19 yaşındaki yeğenini öldürdü

İBB Sözcüsü Ongun: Hiçbir şeyin bitmediğini göreceksiniz

İBB Sözcüsü Ongun: Hiçbir şeyin bitmediğini göreceksiniz

Yasak aşkı ifşa oldu her şeyini kaybetti! Babasından intikamı olay olacak

Yasak aşkı ifşa oldu her şeyini kaybetti! Babasından intikamı olay olacak

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.