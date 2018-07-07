Wimbledon'da Simona Halep elendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın altıncı gününde korta çıkan Halep, dünya klasmanında 48. sırada yer alan Tayvanlı Hsieh Su-Wei ile karşılaştı.
Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen ay Fransa Açık'ta yaşayan Rumen tenisçi, 2 saat 20 dakika süren mücadelede rakibine 6-3, 4-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Tek kadınlarda 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko rakiplerini 2-0 mağlup ederek dördüncü tur biletini aldı.
NADAL SET VERMEDEN TURLADI
Tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, üçüncü tur maçında Avustralyalı Alex De Minaur'u 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi. 5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro da Fransız Benoit Paire'yi 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.
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