Wimbledon’da video ile inceleme dönemi

Wimbledon’da bu sezon Video İnceleme Teknolojisi kullanılacak. Oyuncular, bazı hakem kararlarına puan sonrasında itiraz edebilecek.

Cevdet Berker İşleyen

Bu yıl 139.’su düzenlenecek Wimbledon’da hakem kararlarına yönelik yeni bir uygulama devreye giriyor. Turnuva organizasyonu, Video İnceleme Teknolojisi’nin bu sezon itibarıyla kullanılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, oyuncuların hakem tarafından verilen belirli kararlara puanın sona ermesinin ardından itiraz edebileceği ve inceleme talebinde bulunabileceği belirtildi.

Oyuncuların, puan sonrasında oyunu hemen durdurmaları veya puanın tamamlanmasının ardından inceleme hakkını kullanabilecekleri ifade edildi.

Söz konusu sistem turnuvanın öne çıkan kortlarında uygulanacak. Merkez kortun başta olacağı şekilde 1, 2, 3, 12 ve 18 numaralı kortlarda Video İnceleme Teknolojisi devrede olacak.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olarak sahne alacak organizasyon, bu yıl 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

