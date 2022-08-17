Wingie Enuygun Group’a Uluslararası Stevie İşletme Ödülü

İSTANBUL (AA) - Wingie Enuygun Group, International Business Awards'ta (Uluslararası İşletme Ödülleri) "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" kategorisinde Stevie İşletme Ödülü aldı.

Enuygun açıklamasına göre, ABD merkezli The Stevie tarafından her yıl dünyanın en iyi şirketlerin ödüllendirildiği 2022 Uluslararası İşletme Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu kapsamda Wingie Enuygun Group, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi kategorisinde Akıllı Aktarma Projesi ile Stevie ödülünü aldı.

Her ay 20 milyonun üzerinde ziyaretçisi ve 10 milyonun üzerinde mobil uygulama indirme sayısı ile Türkiye’de seyahat sektörünün online dönüşümüne yön veren Wingie Enuygun Group, kurulduğu günden itibaren Türkiye’deki seyahat alışkanlıklarını değiştirmek için birçok yeni projeyi hayata geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wingie Enuygun Group Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, Enuygun.com olarak kendilerini seyahat odaklı bir teknoloji şirketi olarak tanımladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"En yeni teknolojileri kullanıyoruz. Ama bununla birlikte kendi teknolojilerimizi üreterek daha önce sektörde hiç yapılmamış yenilikleri hayata geçiriyor ve sektörümüzü de geliştiriyoruz. Bilet İptal Güvencesi, blockchain alt yapılı ENCüzdan ve ENCoin, Akıllı Aktarma, Enuygun Hediye Kart sektöre kazandırdığımız yeniliklerden sadece birkaçı.

Bu özel projelerimizden Akıllı Aktarma Projesi ile Stevie ödülü aldık. Türkiye’de bir ilk olan Akıllı Aktarma bizim geliştirdiğimiz özel teknolojiyle hava yollarının anlaşmalarla bağlayamadığı uçuşları eşleştiriyor. Böylece seyahatseverlerin gitmek istenilen yere aktarmalı olarak daha uygun fiyatlara ya da kısa sürede ulaşabilmesini sağlıyor."

