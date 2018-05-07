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Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu

WİNGS FOR LİFE RUN HABERLERİ  | 07.05.2018 09:58 | Son Güncelleme

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Wings for Life World Run"ın Türkiye ayağı, 8 bin kişinin katılımıyla İzmir'de koşuldu.

Yarışa katılan binlerce gönüllü, müthiş bir görüntü ortaya çıkardı.

Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu

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Wings for Life World Run coşkusu beşinci yılında katlanarak devam ediyor. Dünyada 12 ülkede koşulan ve 100'ü aşkın noktada App Run olarak gerçekleşen koşunun Türkiye'deki resmi lokasyonu olan İzmir'deki yarış heyecanı görülmeye değerdi.

Wings for Life World Run coşkusu beşinci yılında katlanarak devam ediyor. Dünyada 12 ülkede koşulan ve 100'ü aşkın noktada App Run olarak gerçekleşen koşunun Türkiye'deki resmi lokasyonu olan İzmir'deki yarış heyecanı görülmeye değerdi.
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6 Mayıs Pazar sabahı gerçekleşen yoğun yarışa rağmen motivasyonunu ve enerjisini kaybetmeyen koşucular her yıl olduğu gibi yine inanılmaz görüntüler oluşturdular.

6 Mayıs Pazar sabahı gerçekleşen yoğun yarışa rağmen motivasyonunu ve enerjisini kaybetmeyen koşucular her yıl olduğu gibi yine inanılmaz görüntüler oluşturdular.
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Tam 8000 kişi, koşamayanlara umut olmak için koştu.

Tam 8000 kişi, koşamayanlara umut olmak için koştu.
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Wings for Life World Run'da İzmir'in kadınlar kategorisinde bu yıl birinciliği elde eden isim 53,61 km ile Olesya Nurgalieva oldu.

Wings for Life World Run'da İzmir'in kadınlar kategorisinde bu yıl birinciliği elde eden isim 53,61 km ile Olesya Nurgalieva oldu.
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Yarışa ikiz kardeşi Elena ile katılan ve koşunun büyük kısmında onunla yan yana ilerleyen Olesya, İzmir'de şampiyonluğu elde ederken dünya sıralamasında kadınlar kategorisinde 3. olmayı başardı.

Yarışa ikiz kardeşi Elena ile katılan ve koşunun büyük kısmında onunla yan yana ilerleyen Olesya, İzmir'de şampiyonluğu elde ederken dünya sıralamasında kadınlar kategorisinde 3. olmayı başardı.
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Wings for Life World Run'da İzmir'in 2018 yılı erkekler şampiyonu ise Murat Kaya oldu.

Wings for Life World Run'da İzmir'in 2018 yılı erkekler şampiyonu ise Murat Kaya oldu.
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Kaya, 55.93 km ile 2014'te Alanya'da gerçekleştirilen ilk Wings for Life World Run koşusunun birincisiydi. Murat Kaya, İzmir'de 62 km sonra Yakalama Aracı'na yakalandı.

Kaya, 55.93 km ile 2014'te Alanya'da gerçekleştirilen ilk Wings for Life World Run koşusunun birincisiydi. Murat Kaya, İzmir'de 62 km sonra Yakalama Aracı'na yakalandı.
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Etkinliğe destek veren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda yer aldığı koşuya sakatlığı nedeniyle katılamadığını kaydetti.

Etkinliğe destek veren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda yer aldığı koşuya sakatlığı nedeniyle katılamadığını kaydetti.
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Sakatlığı nedeniyle yarışlara da çıkamadığını belirten Kenan Sofuoğlu, "Ama destek olmak için buraya geldim. Özellikle bu kadar kişinin destek olmasına, yani buradan start alan herkes bir ücret ödedi ve bu ücretin de nereye gittiği zaten biliniyor. Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara destek amacıyla kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle yarışlara da çıkamadığını belirten Kenan Sofuoğlu, "Ama destek olmak için buraya geldim. Özellikle bu kadar kişinin destek olmasına, yani buradan start alan herkes bir ücret ödedi ve bu ücretin de nereye gittiği zaten biliniyor. Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara destek amacıyla kullanılacak." ifadelerini kullandı.
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Kenan Sofuoğlu, emeği geçen ve start alan herkese çok teşekkür ederek, "Önümüzdeki yıllarda inşallah ben de bu koşuda gerçekten koşmaya çalışacağım çünkü sporcuyum, kondisyon olarak fena değilim ama bugün burada bir Red Bull sporcusu olarak destek olmaya geldim." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, emeği geçen ve start alan herkese çok teşekkür ederek, "Önümüzdeki yıllarda inşallah ben de bu koşuda gerçekten koşmaya çalışacağım çünkü sporcuyum, kondisyon olarak fena değilim ama bugün burada bir Red Bull sporcusu olarak destek olmaya geldim." diye konuştu.
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Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu

Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu
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Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu

Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu
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Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu

Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu
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Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu

Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu
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Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu

Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu
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Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu

Wings for Life World Run Türkiye ayağı koşuldu
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Anahtar Kelimeler:
wings for life world run kenan sofuoğlu

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