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Wingsuit sporcuları, paraşütün 2 metre yakınından hızla geçti

23.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wingsuit sporcuları, paraşütün 2 metre yakınından hızla geçti

Muğla'da wingsuit sporcusu Cengiz Koçak ile Ferdi Toy'un paraşütün yanından hızla geçme anları, izleyenleri heyecanlandırdı.

Fethiye ilçesindeki Babadağ'da gerçekleştirilen etkinlikte Koçak ile Toy, yamaç paraşütü pilotları Ali Celebi ve Hasan Budaklı ile 1700 metrelik pistten uçuş yaptı.

Bir süre sonra paraşütten atlayan ikili, akrobasi pilotu Harun Kenesarı'nın kullandığı paraşütün sağ ve solundan yaklaşık 2 metrelik mesafeyle geçti. Gösterinin ardından paraşütlerini açan Koçak ile Toy, Belcekız Plajı'na iniş yaptı.

Aksiyon kamerasıyla kayıt altına alınan gösteri, izleyenleri heyecanlandırdı.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü de olan Cengiz Koçak, AA muhabirine, aklındaki gösteriyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştığını ve çok farklı dönüşler aldığını ifade eden Koçak, "Babadağ, hava sporları için dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmaz bir ortam sunuyor. Hayal ettiğimiz gösterileri burada rahatlıkla yapabiliyoruz. Yamaç paraşütüyle anılan Babadağ'ın farklı ekstrem hava sporlarına ne kadar uygun ve ilham verici bir yer olduğunu da gösteriyoruz. Videoyla burayı ilk kez tanıyan birçok insana da ulaşmış olduk." diye konuştu.

Koçak, bugüne kadar yapılmamış farklı gösteriler sunmaya devam edeceğini kaydetti.

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