YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Worldcard 30. yılına özel kampanya düzenledi

Worldcard 30. yılına özel kampanya düzenledi

11.11.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Worldcard 30. yılına özel kampanya düzenledi

İSTANBUL (AA) - Worldcard'ın 30. yaşına özel olarak Yapı Kredi bireysel kredi kartı veya bireysel TLcard sahipleri, çekilişle 3 Jeep Renegade ve 30 iPhone 12 Pro hediyelerinden birini kazanma şansı yakalıyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Worldcard, 30. yılı şerefine müşterilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

World'ün 30. yaşına özel olarak Yapı Kredi bireysel kredi kartı veya bireysel TLcard sahipleri, çekilişle 3 Jeep Renegade ve 30 iPhone 12 Pro hediyelerinden birini kazanma şansı yakalıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Worldcard müşterileri, World Mobil uygulamasından ya da SMS yoluyla kampanyaya kolayca katılım hakkı elde edebiliyor.

World Mobil ile katılmak için uygulama üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklamak yeterli oluyor.

Ayrıca SMS ile ‘"KAZAN" yazıp bir boşluk bırakarak müşteri numarasını 4454'e gönderen Yapı Kredi bireysel kredi kartı veya bireysel TLcard sahipleri kampanyaya katılmaya hak kazanabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptıAşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Metro Türkiye, vegan bazlı geniş ürün yelpazesini müşterilerle buluşturuyorMetro Türkiye, vegan bazlı geniş ürün yelpazesini müşterilerle buluşturuyor
Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:40
Öğle
12:53
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.