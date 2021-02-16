YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, çevrim içi düzenlenecek

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, çevrim içi düzenlenecek

16.02.2021 10:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: - "Sabancı Vakfı olarak, WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'u British Council iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz" - "Festival, sivil toplum alanından ve sanat dünyasından 60'tan fazla kişi ve kurumun katılımıyla kadın hakları mücadelesinde güncel konuların tartışılacağı ve kazanımların kutlanacağı bir platform sunacak" - "Kadının güçlü olmadığı bir toplumda gelişimden söz edemeyiz. WOW İstanbul Festivali de bu gücü destekleyen çok önemli bir buluşma"

İSTANBUL (AA) - WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, 5-7 Mart 2021'de çevrim içi düzenlenecek.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, WOW Vakfı ortaklığında, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği, "Şehirde Kadın Olmak" ana temasıyla gerçekleşecek festival, kadınları destekleyerek karşılaştıkları güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı olarak, WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'u, British Council iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlemekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Festivalin, sivil toplum alanından ve sanat dünyasından 60'tan fazla kişi ve kurumun katılımıyla kadın hakları mücadelesinde güncel konuların tartışılacağı ve kazanımların kutlanacağı bir platform sunacağını belirten Sabancı, şunları kaydetti:

"Sivil toplum ve sanatçıları bir araya getiren festival, bu yıl pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleşecek. Bu sayede daha çok kadına bu coşkulu sesi duyurma imkanına sahip olacak. Kadının güçlü olmadığı bir toplumda gelişimden söz edemeyiz. WOW İstanbul Festivali de bu gücü destekleyen çok önemli bir buluşma. Pandemiyle geçen bir yılın ardından kadınların karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin ve haklara erişimle ilgili sorunların çok daha derinleştiğini gözlemlediğimiz bu süreçte birbirimizden ilham alacağımız, umutla dolacağımız bir buluşma olmasını temenni ediyorum."

WOW Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly CBE, WOW Dünya Kadınlar Festivali'nin, düzenlendiği her ülkede kadınların hayatlarını etkileyen en önemli konulara dair tartışma, öğrenme ve bir araya gelme alanları yaratarak "değişimin temsilcisi olmak" amacıyla düzenlendiğini bildirdi.

WOW'un, dünya çapında kadınların ve kız çocuklarının bir araya geldiği bir topluluk olduğunu belirten Jude Kelly CBE, İstanbul'un da değişimin bir parçası olmasından mutluluk duyduğunu aktardı.

- Toplumsal cinsiyetin hayatı nasıl etkilediği ele alınacak

Verilen bilgiye göre, festivalde, toplumsal cinsiyetin hayatı nasıl etkilediği "Şehir Hayatına Katılım", "Şehrin Görünmeyen Yüzü", "Şehirde Dayanışma" alt temaları çerçevesinde ele alınacak.

Dijital ortamda gerçekleşecek festivalde, sanat ve sivil toplum alanlarından kadınların imza attığı çalışmalara yer verilecek.

Kapsayıcı, kesişimsel, adil ve herkese açık bir platform görevi gören festival, kadınların sesini duyurmak için imkan yaratıp yeni fikirlerin doğmasına zemin hazırlayacak.

Türkiye ve Birleşik Krallık'tan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve sanatçıların bir araya geleceği "WOW Paneller" bölümünde, festivalin alt temaları ele alınacak. "WOW Büyük Fikirler" bölümünde ise Türkiye'den engelleri ve sınırları aşan kadınların cesaretlendiren hikayeleri paylaşılacak.

Pozitif organizasyonuyla gerçekleşecek WOW İstanbul Festivali'nde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde oluşturulan "WOW Sivil Alan Atölyeleri", çevrim içi ve interaktif bir program ile katılımcılarla buluşacak.

WOW İstanbul Festivali, "Erişilebilir Her Şey" danışmanlığında herkes için daha erişilebilir olmayı hedefliyor. Festival yayınlarında, simultane Türk işaret dili çevirisi, Türkçe ve İngilizce alt yazı çevirileri ve simultane Türkçe sesli çeviri yapılacak.

Bu yıl mart ayında, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla WOW Festivalleri; İstanbul dışında Birleşik Krallık, New York, Nepal, Bangladeş, Pakistan, Tayvan ve Batı Avustralya'da da gerçekleşiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
13:23
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

obilet.com, evcil hayvanlarla seyahatte dikkat edilmesi gerekenleri derledi

obilet.com, evcil hayvanlarla seyahatte dikkat edilmesi gerekenleri derledi

obilet.com, evcil hayvanlarla seyahatte dikkat edilmesi gerekenleri derledi

obilet.com, evcil hayvanlarla seyahatte dikkat edilmesi gerekenleri derledi

Brent petrolün varili 63,56 dolar

Brent petrolün varili 63,56 dolar

Sultangazi’de karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor

Sultangazi’de karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor

Hamas'tan Türkiye'ye 13 şehit için taziye mesajı

Hamas'tan Türkiye'ye 13 şehit için taziye mesajı

Halkbank'tan 2020 yılında 2,6 milyar TL net kar

Halkbank'tan 2020 yılında 2,6 milyar TL net kar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.