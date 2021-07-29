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Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak

29.07.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Serdivan Spor Salonu'nda 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda sporcular, alt minik, minik, yıldız, ümit genç, 21 yaş altı, büyük ve veteran kategorilerinde mücadele edecek.

Eleme usulü yapılacak müsabakalar sonunda ilk üçe giren sporculara madalya verilecek.

Şampiyonaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmayacak.

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