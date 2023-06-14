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Wushu ve Atıcılık Okul Sporları Türkiye şampiyonaları Sakarya'da sona erdi

14.06.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da düzenlenen Wushu ve Atıcılık Okul Sporları Türkiye şampiyonaları tamamlandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı tarafından Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 50 ilden yaklaşık 600 sporcu yarıştı.

Sanda ve taoulu kategorisinde 4 gün süren şampiyona sonunda, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından aynı salonda yapılan şampiyonada ise 35 ilden 302 kadın ve erkek sporcu yarıştı.

Genç ve yıldız sporcular, 4 gün boyunca havalı tabanca ve havalı tüfek kategorilerinde en iyi atışı yapabilmek için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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