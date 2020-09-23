YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Y. Denizlispor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Y. Denizlispor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.09.2020 20:17 | Son Güncelleme

Denizlispor, Antalyaspor deplasmanı öncesi tüm hızıyla çalışmaları sürdürüyor.

Denizlispor, Antalyaspor deplasmanı öncesi tüm hızıyla çalışmaları sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip tam kadro olarak Haluk Ulusoy Tesisleri’nde akşam idmanı gerçekleştirdi.
Denizlispor, Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Ege temsilcisi ekip Haluk Ulusoy Tesisleri’nde tam kadro olarak akşam idamı gerçekleştirdi. Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaları gerçekleştirdi. 28 Eylül Pazartesi günü Akdeniz ekibine konuk olacak olan Denizlispor’da eksik bulunmazken Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Hadi Sacko cezalı durumda olduğu için forma giyemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet
93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu

Denizli Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
13:01
İkindi
16:26
Akşam
19:07
Yatsı
20:22

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.