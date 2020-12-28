Y ile hayvan ismi sıralayabilir misiniz? İşte Y harfi ile başlayan hayvan isimleri!

İsim-şehir-hayvan oyunu klasik çocuk oyunlarının başında yer alıyor. Alfabedeki harflerinin sayılması ve “dur” denilmesiyle seçilen harf üzerine oyuna başlanır. Oyun turunda seçilen harf ile isim, şehir, hayvan, eşya ve bitki olmak üzere kategorilere uygun seçenekler eklenir. Bu oyunu oynayanların en büyük kabusu ise Y harfi ile başlayan hayvan isimlerinin bulunabilmesidir. Y ile başlayan hayvan isimleri denildiğinde aklınıza birkaç seçeneğin geldiğine eminiz. Ancak hava çok puan toplayarak daha havalı bir oyuncu olmanız için sizler için Y harfi ile başlayan hayvan isimlerini derledik.

Y İLE HAYVAN İSİMLERİ

Yalıçapkınıgiller

Yarasa

Yılan

Yengeç

Yunus

Yaldızlı pisi balığı

Yılan balığı

Yayın balığı

Yak

Yapok

Yelve

Bunlar Y’li hayvanlar arasında yazıldığında tartışma yaratabilir:

Yukarıda saydığımız listenin dışında birkaç kelimeden oluşan hayvan isimleri vardır. Örneğin ilk olarak akla yaban arısı gelir. Ancak bazıları bu ismi kabul etmeyebilir. Yaban kelimesi ile üretilebilecek birçok hayvan isminin olması diğer oyuncuların itiraz etmesine neden olabilir.Bu durumda çoğu kişi tarafından bilinen ve tek kelimeden oluşan seçenekleri tercih etmek daha iyi bir alternatif olacaktır. Yine de eğlencenin dozunu arttırmak ve şansını zorlamak isteyenler için bu listede ilginç hayvan isimlerine yer verdik.