Y ile hayvan ismi sıralayabilir misiniz? İşte Y harfi ile başlayan hayvan isimleri!

İsim-şehir-hayvan oyunu klasik çocuk oyunlarının başında yer alıyor. Alfabedeki harflerinin sayılması ve “dur” denilmesiyle seçilen harf üzerine oyuna başlanır. Oyun turunda seçilen harf ile isim, şehir, hayvan, eşya ve bitki olmak üzere kategorilere uygun seçenekler eklenir. Bu oyunu oynayanların en büyük kabusu ise Y harfi ile başlayan hayvan isimlerinin bulunabilmesidir. Y ile başlayan hayvan isimleri denildiğinde aklınıza birkaç seçeneğin geldiğine eminiz. Ancak hava çok puan toplayarak daha havalı bir oyuncu olmanız için sizler için Y harfi ile başlayan hayvan isimlerini derledik.
Bunlar Y’li hayvanlar arasında yazıldığında tartışma yaratabilir:
Yukarıda saydığımız listenin dışında birkaç kelimeden oluşan hayvan isimleri vardır. Örneğin ilk olarak akla yaban arısı gelir. Ancak bazıları bu ismi kabul etmeyebilir. Yaban kelimesi ile üretilebilecek birçok hayvan isminin olması diğer oyuncuların itiraz etmesine neden olabilir.Bu durumda çoğu kişi tarafından bilinen ve tek kelimeden oluşan seçenekleri tercih etmek daha iyi bir alternatif olacaktır. Yine de eğlencenin dozunu arttırmak ve şansını zorlamak isteyenler için bu listede ilginç hayvan isimlerine yer verdik.
Geçmişten günümüze adeta kültürel bir miras olarak taşınan isim-şehir-hayvan oyununda Y harfinde daha çok puan kazanmak isteyenleri oldukça zorluyordu. Özellikle Y harfi ile başlayan hayvan ismi sayısının azlığı oyuncuları çok zorluyordu. Y harfi spesifik olarak diğer kategorilerde de hemen seçeneklerin akla gelebileceği bir seçim değil ne yazık ki. Bu yüzden sizi bu dertten kurtarmak için Y harfi ile başlayan şehir, bitki ve ünlü isimlerine ilişkin bir liste hazırladık.
Y harfi ile başlayan hayvan isimlerini öğrendikten sonra şimdi sıramızda şehir isimleri var. Y harfi ile başlayan şehir isimlerini sizler için derledik.
Hayvan ve şehir isimlerinin ardından oyunun tutkunları için Y harfi ile başlayan bitki adlarını da araştırdık.
İsim-şehir-hayvan oyunun son versiyonunda ünlü isimleri de dikkatleri çekmeye başladı. İsim kategorisinden esinlenerek bulunabilecek bu seçenekte zorlananlar için küçük bir liste hazırladık.
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