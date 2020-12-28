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Y ile hayvan ismi sıralayabilir misiniz? İşte Y harfi ile başlayan hayvan isimleri!

Seray Üstün Seray Üstün 28.12.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Y ile hayvan ismi sıralayabilir misiniz? İşte Y harfi ile başlayan hayvan isimleri!

İlkokul dönemini hatırlatan isim-şehir-hayvan oyununu hayatınızda mutlaka bir kez de olsa oynamışsınızdır. İsim-şehir-hayvan oyununda bazı harfler oldukça kilitleyici olabilir. Bu harflerin başında ise ‘Y’ yerini alır. Y harfi ile başlayan hayvan bulmak oldukça zordur. Aklınıza belli başlı hayvanların geldiğini tahmin edebiliyoruz ancak daha yüksek bir puan almak istiyorsanız sizler için alternatifleri derledik. İşte Y harfi ile başlayan hayvan isimleri...

İsim-şehir-hayvan oyunu klasik çocuk oyunlarının başında yer alıyor. Alfabedeki harflerinin sayılması ve “dur” denilmesiyle seçilen harf üzerine oyuna başlanır. Oyun turunda seçilen harf ile isim, şehir, hayvan, eşya ve bitki olmak üzere kategorilere uygun seçenekler eklenir. Bu oyunu oynayanların en büyük kabusu ise Y harfi ile başlayan hayvan isimlerinin bulunabilmesidir. Y ile başlayan hayvan isimleri denildiğinde aklınıza birkaç seçeneğin geldiğine eminiz. Ancak hava çok puan toplayarak daha havalı bir oyuncu olmanız için sizler için Y harfi ile başlayan hayvan isimlerini derledik.

Y İLE HAYVAN İSİMLERİ

  • Yalıçapkınıgiller
  • Yarasa
  • Yılan
  • Yengeç
  • Yunus
  • Yaldızlı pisi balığı
  • Yılan balığı
  • Yayın balığı
  • Yak
  • Yapok
  • Yelve

Bunlar Y’li hayvanlar arasında yazıldığında tartışma yaratabilir:

Yukarıda saydığımız listenin dışında birkaç kelimeden oluşan hayvan isimleri vardır. Örneğin ilk olarak akla yaban arısı gelir. Ancak bazıları bu ismi kabul etmeyebilir. Yaban kelimesi ile üretilebilecek birçok hayvan isminin olması diğer oyuncuların itiraz etmesine neden olabilir.Bu durumda çoğu kişi tarafından bilinen ve tek kelimeden oluşan seçenekleri tercih etmek daha iyi bir alternatif olacaktır. Yine de eğlencenin dozunu arttırmak ve şansını zorlamak isteyenler için bu listede ilginç hayvan isimlerine yer verdik.

  • Yaban atı
  • Yaban eşeği
  • Yaban hindisi
  • Yaban kanaryası
  • Yaban kazı
  • Yaban kedisi
  • Yaban koyunu
  • Yaban köpeği
  • Yaban sığırı
  • Yağmurkuşu
  • Yahudi balığı
  • Yakancı pars
  • Yan yüzgeçliler
  • Yapışkan balığı
  • Yaprakhoplar
  • Yar kırlangıcı
  • Yarımaymunlar
  • Yeleli sırtlan
  • Yelkenkuyruk
  • Yengeç örümcek
  • Yılan kuşu
  • Yırtıcı yüzer kınkanatlı
  • Yırtmaçlı balık
  • Yol kesen sinek
  • Yollu mor kelebek
  • Yonca sapı oyucusu
  • Yosun hayvanlar
  • Yufka güvesi
  • Yuvarlak kurtlar
  • Yüzgeçayaklılar
  • Yüzücü ördek

Geçmişten günümüze adeta kültürel bir miras olarak taşınan isim-şehir-hayvan oyununda Y harfinde daha çok puan kazanmak isteyenleri oldukça zorluyordu. Özellikle Y harfi ile başlayan hayvan ismi sayısının azlığı oyuncuları çok zorluyordu. Y harfi spesifik olarak diğer kategorilerde de hemen seçeneklerin akla gelebileceği bir seçim değil ne yazık ki. Bu yüzden sizi bu dertten kurtarmak için Y harfi ile başlayan şehir, bitki ve ünlü isimlerine ilişkin bir liste hazırladık.

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN ŞEHİR İSİMLERİ

Y harfi ile başlayan hayvan isimlerini öğrendikten sonra şimdi sıramızda şehir isimleri var. Y harfi ile başlayan şehir isimlerini sizler için derledik.

  • Yagoua
  • Yakataga
  • Yakima
  • Yakutat
  • Yakutia
  • Yakutsk
  • Yalata Mission
  • Yalgoo
  • Yalinga
  • Yalumet
  • Yam Island
  • Yamagata
  • Yambol
  • Yamoussoukro
  • Yancheng
  • Yandina
  • Yangambi
  • Yangon
  • Yangoonabie
  • Yanji
  • Yankton
  • Yantai
  • Yaounde
  • Yap Island
  • Yaren District
  • Yari
  • Yarmouth
  • Yasawa Island
  • Yasouj
  • Yasuru
  • Yateley
  • Yavarate
  • Yaviza
  • Yazd
  • Ye Burma
  • Yekaterinburg
  • Yelimane
  • Yellow River Mission
  • Yellowknife
  • Yengema
  • Yeniseysk
  • Yeosu,
  • Yeovil
  • Yerevan
  • Yerington
  • Yes Bay
  • Yeva
  • Yibin
  • Yichang
  • Yilan
  • Yinchuan
  • Yining
  • Yiwu
  • Yogyakarta-Java Island
  • Yokohama
  • Yola
  • Yonago
  • Yongai
  • Yongzhou
  • York Landing
  • Yorke Island
  • Yorkton
  • Yoro
  • Yosemite Ntl Park
  • Yoshkar-Ola
  • Yotvata
  • Youngstown/Warren
  • Yuanmou
  • Yule Island
  • Yulin
  • Yuma
  • Yuncheng
  • Yurimaguas
  • Yuruf-Papua Island

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ

Hayvan ve şehir isimlerinin ardından oyunun tutkunları için Y harfi ile başlayan bitki adlarını da araştırdık.

  • Yoğurt otu
  • Yeşil yulaf
  • Yeşil çay
  • Yayla çayı
  • Yakı otu
  • Yasemin
  • Yılbaşı çiçeği
  • Yonca
  • Yıldız çiçeği
  • Yüksük çiçeği
  • Yeni dünya
  • Yaban mersini
  • Yer elması
  • Yer fıstığı

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN ÜNLÜLER

İsim-şehir-hayvan oyunun son versiyonunda ünlü isimleri de dikkatleri çekmeye başladı. İsim kategorisinden esinlenerek bulunabilecek bu seçenekte zorlananlar için küçük bir liste hazırladık.

  • Yasin Obuz
  • Yunus Emre Yıldırımer
  • Yağmur Atacan
  • Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan)
  • Yunjin Kim
  • Yılmaz Morgül
  • Yasemin Allen Kay
  • Yeşim Gül
  • Yusuf Karakaya
  • Yurdaer Okur
  • Yıldız Tilbe
  • Yılmaz Erdoğan
  • Yiğit Kiraz
  • Yonca Şahinbaş
  • Yunus Günçe
  • Yeşim Ceren Bozoğlu
  • Yasemin Yalçın
  • Yusuf Çim
  • Yalçın Menteş
  • Yunus Emre
  • Yıldız Tezcan
  • Yeliz Yeşilmen
  • Yaşar Alptekin
  • Yağmur Aydan
  • Yosi Mizrahi
  • Yonca Cevher
  • Yonca Evcimik
  • Yağızkan Dikmen
  • Yeliz Akkaya
  • Yağmur Tanrısevsin
  • Yıldırım Mayruk
  • Yonca Lodi
  • Yılmaz Vural
  • Yıldız Kenter
  • Yeşim Salkım
  • Yavuz Bingöl
  • Yavuz Seçkin
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