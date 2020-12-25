L harfli ile başlayan şehir ismi kaç tane sayabilirsiniz? İşte L ile başlayan şehir isimleri!

İlkokul çağlarında herkes bir kez de olsa isim-şehir-hayvan oyununu oynamıştır. İsim-şehir-hayvan oynarken bazı harfler lanetlidir. Mesela ‘L’ harfiyle şehir bulmak çok zordur. Şimdi düşünseniz ‘L’ harfiyle aklınıza bir şehir geliyor mu? Cevabınız hayır ise işte L harfi ile başlayan şehir adları...
Oyun temelde isim-şehir-hayvan ve ünlü olmak üzere kategorilere ayrılır. Bir kişi içinden alfabedeki harfleri sayar ve durduğunda gelen harfe göre oyunun turuna başlanır. O zamanlarda bu oyunu oynayanların en büyük kabusu L harfi ile başlayan şehir isimleriydi. Hala bu isim-şehir-hayvan oyununu oynuyorsanız sizleri daha havalı hale getirebilecek L harfli ile başlayan şehir isimlerini derledik. Hazırsanız başlıyoruz.
L harfi ile isim-şehir oyunu için bu seçenekler kabul edilmeyebilir:
İsim-şehir-hayvan oyununda L harfi seçildiğinde şehir kategorisi yalnızca çocukları değil onlarla birlikte oynayan yetişkinleri bile zorlar. L ile şehir Türkiye sınırları içinde bulunmamaktadır. Aklınıza hemen Lüleburgaz’ın geldiğine eminiz. Ancak Lüleburgaz, Kırklareli şehrinin bir ilçesidir. Bu nedenle Lüleburgaz yazdığınızda bunun kabul edilmeme ihtimali çok yüksektir. Aynı şekilde L harfi ile başlayan ülkelerde bu kategoride sıfır puan almanıza neden olacaktır. İşte kabul edilmeme ihtimali yüksek olan seçeneklere birkaç örnek veriyoruz:
L harfi ile başlayan şehir maddesinde listelediğimiz seçenekleri merak ediyorsanız; kısa bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer Liepaja şehrini duymayan bir oyuncuyla bu oyunu oynuyorsanız sizler için hazırladığımız bilgilerle olaya ağırlığınızı koyabilirsiniz.
Las Vegas: Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde bulunan şehir dünyanın en büyük eğlence ve kumar merkezi olarak bilinir. Özel tasarım kumarhane ve otelleriyle çöl şehri olmasına rağmen dünyanın her bölgesinden ziyaretçi akınına uğrar. Kumarın yasal olduğu yerler denildiğinde ilk akla gelen Las Vegas, Günahlar Şehri olarak da isimlendirilir.
Liepaja: Letonya’nın batı kesiminde Baltık Denizi’nin kıyısına kurulan şehir, ülkenin yüz ölçümü olarak en büyük 3. kentidir. Rüzgarın doğduğu şehir olarak anılan kentte, denizden içleri ürperten hafif bir esinti devamlı olarak yayılır.
Leverkusen: İlk başta bir futbol kulübü adı olarak gelse de Leverkusen, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı bir şehirdir. Schlebusch, Rheindorf ve Steinbüchel köylerinin Wiesdorf kentiyle birleşmesi ile ortaya çıkan şehir kara ile demiryolu ağlarıyla oldukça gelişmiştir.
Leicester: İngiltere'nin en eski şehirlerinden biridir. Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkması ve hızlanması şehrin büyümesine yardımcı olmuştur. Bu şehre gidildiğinde Jewry Wall Müzesi, Milli Uzay Merkezi, Abbey Park, Bradgate Park, Gaz Müzesi, Leicester Konağı, New Walk Müzesi ve Güzel Sanatlar Galerisi ve Altın Mil mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır.
Lüksemburg: Lüksemburg ülke olarak bilinse de başkenti de aynı isme sahiptir. Brüksel’e 188 kilometre, Paris’e 289 kilomtre ve Köln’e 190 kilometre uzaklıkta olan şehir 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi başarmıştır.
Lublin: Polonya'nın doğusunda bulunan bir şehirdir. Kışları genellikle soğuk ve kar yağışlı olan bu şehir yazın ise Polonya'nın en yüksek sıcaklık derecelerini göstermektedir.
Hazır L ile başlayan şehirleri öğrenmişken L ile başlayan bitkileri hatırlamaya ne dersiniz? Aniden sorulduğunda hemen aklınıza gelmeyebilir çünkü bilindik de olsalar L harfiyle başlayan fazla bitki bulunmuyor. İşte L harfi ile başlayan bitki isimleri...
Şehir ve bitki kategorilerine el atmışken bir de hayvan isimlerini sıralamaya ne dersiniz?
L harfi ile başlayan listemizi bir tık daha genişletmeye kadar verdik. Şimdi de sizlerle L harfi ile başlayan eşya isimlerini paylaşıyoruz.
İsim-şehir-hayvan oyunun son güncellemesinde eğlencenin dozunu arttırmak isteyenler bir de ünlü kategorisini eklemiştir. İsim ile çağrışım yapabilecek bu kategori aslında diğerlerine kıyaslandığında oldukça kolaydır. Uğraşmak istemeyenler ve bir çırpıda aklına ünlü isimleri gelmeyenler için L ile başlayan ünlülerin listesini de hazırladık.
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