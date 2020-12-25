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L harfli ile başlayan şehir ismi kaç tane sayabilirsiniz? İşte L ile başlayan şehir isimleri!

Seray Üstün Seray Üstün 25.12.2020 14:37 | Son Güncelleme:
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L harfli ile başlayan şehir ismi kaç tane sayabilirsiniz? İşte L ile başlayan şehir isimleri!

Çocukluğumuzun en sevilen oyunu isim-şehir-hayvanın bazı durumlarda çok zorlayıcı olabildiğini hiç düşündünüz mü? Özellikle L harfi ile başlayan şehir ismi bulmak sizler içinde bir zulüm değil miydi? Sizleri bu dertten kurtarmak için L harfi ile başlayan şehirleri araştırdık.

İlkokul çağlarında herkes bir kez de olsa isim-şehir-hayvan oyununu oynamıştır. İsim-şehir-hayvan oynarken bazı harfler lanetlidir. Mesela ‘L’ harfiyle şehir bulmak çok zordur. Şimdi düşünseniz ‘L’ harfiyle aklınıza bir şehir geliyor mu? Cevabınız hayır ise işte L harfi ile başlayan şehir adları...

Oyun temelde isim-şehir-hayvan ve ünlü olmak üzere kategorilere ayrılır. Bir kişi içinden alfabedeki harfleri sayar ve durduğunda gelen harfe göre oyunun turuna başlanır. O zamanlarda bu oyunu oynayanların en büyük kabusu L harfi ile başlayan şehir isimleriydi. Hala bu isim-şehir-hayvan oyununu oynuyorsanız sizleri daha havalı hale getirebilecek L harfli ile başlayan şehir isimlerini derledik. Hazırsanız başlıyoruz.

L İLE ŞEHİR İSİMLERİ

  • Las Vegas
  • LeMans
  • Leicester
  • Leipzig
  • Leverkusen
  • Liege
  • Lille
  • Limassol
  • Lizbon
  • Liverpool
  • Lodz
  • Londra
  • Los Angeles
  • Lublin
  • Lüksemburg
  • Lviv
  • Lyon
  • La Grande
  • La Crosse
  • La Pedrera
  • La Chorrera
  • La Rochelle
  • La Mole
  • Lac Du Bonnet
  • La Ronge
  • Lady Elliot Island
  • Lahad Datu
  • Lajes
  • Lakselv
  • Landskrona
  • Langeook
  • Laarbruch
  • Lanzhou
  • Lausanne
  • Leeds
  • Leh
  • Litabari
  • Leopoldina
  • Liepaja

L harfi ile isim-şehir oyunu için bu seçenekler kabul edilmeyebilir:

İsim-şehir-hayvan oyununda L harfi seçildiğinde şehir kategorisi yalnızca çocukları değil onlarla birlikte oynayan yetişkinleri bile zorlar. L ile şehir Türkiye sınırları içinde bulunmamaktadır. Aklınıza hemen Lüleburgaz’ın geldiğine eminiz. Ancak Lüleburgaz, Kırklareli şehrinin bir ilçesidir. Bu nedenle Lüleburgaz yazdığınızda bunun kabul edilmeme ihtimali çok yüksektir. Aynı şekilde L harfi ile başlayan ülkelerde bu kategoride sıfır puan almanıza neden olacaktır. İşte kabul edilmeme ihtimali yüksek olan seçeneklere birkaç örnek veriyoruz:

  • Lübnan
  • Litvanya
  • Libya
  • Lintenştayn
  • Liberya
  • Lesotho
  • Letonya
  • Laos

lübnan

L harfi ile başlayan şehir maddesinde listelediğimiz seçenekleri merak ediyorsanız; kısa bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer Liepaja şehrini duymayan bir oyuncuyla bu oyunu oynuyorsanız sizler için hazırladığımız bilgilerle olaya ağırlığınızı koyabilirsiniz.

Las Vegas: Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde bulunan şehir dünyanın en büyük eğlence ve kumar merkezi olarak bilinir. Özel tasarım kumarhane ve otelleriyle çöl şehri olmasına rağmen dünyanın her bölgesinden ziyaretçi akınına uğrar. Kumarın yasal olduğu yerler denildiğinde ilk akla gelen Las Vegas, Günahlar Şehri olarak da isimlendirilir.

las vegas

Liepaja: Letonya’nın batı kesiminde Baltık Denizi’nin kıyısına kurulan şehir, ülkenin yüz ölçümü olarak en büyük 3. kentidir. Rüzgarın doğduğu şehir olarak anılan kentte, denizden içleri ürperten hafif bir esinti devamlı olarak yayılır.

Leverkusen: İlk başta bir futbol kulübü adı olarak gelse de Leverkusen, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı bir şehirdir. Schlebusch, Rheindorf ve Steinbüchel köylerinin Wiesdorf kentiyle birleşmesi ile ortaya çıkan şehir kara ile demiryolu ağlarıyla oldukça gelişmiştir.

Leicester: İngiltere'nin en eski şehirlerinden biridir. Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkması ve hızlanması şehrin büyümesine yardımcı olmuştur. Bu şehre gidildiğinde Jewry Wall Müzesi, Milli Uzay Merkezi, Abbey Park, Bradgate Park, Gaz Müzesi, Leicester Konağı, New Walk Müzesi ve Güzel Sanatlar Galerisi ve Altın Mil mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır.

lüksemburg

Lüksemburg: Lüksemburg ülke olarak bilinse de başkenti de aynı isme sahiptir. Brüksel’e 188 kilometre, Paris’e 289 kilomtre ve Köln’e 190 kilometre uzaklıkta olan şehir 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi başarmıştır.

Lublin: Polonya'nın doğusunda bulunan bir şehirdir. Kışları genellikle soğuk ve kar yağışlı olan bu şehir yazın ise Polonya'nın en yüksek sıcaklık derecelerini göstermektedir.

L HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİLER

Hazır L ile başlayan şehirleri öğrenmişken L ile başlayan bitkileri hatırlamaya ne dersiniz? Aniden sorulduğunda hemen aklınıza gelmeyebilir çünkü bilindik de olsalar L harfiyle başlayan fazla bitki bulunmuyor. İşte L harfi ile başlayan bitki isimleri...

  • Labada (Rumex patientia)
  • Laden (Cistus)
  • Lahana
  • Latin çiçeği (Frenkteresi)
  • Lavanta çiçeği (Lavadula)
  • Limon
  • Lilyum
  • Lychee meyvesi
  • Langsat meyvesi
  • Limeberry meyvesi

L iLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ

Şehir ve bitki kategorilerine el atmışken bir de hayvan isimlerini sıralamaya ne dersiniz?

  • Lama
  • Lapin balığı
  • Lebistes
  • Leopar
  • Levrek
  • Leylek
  • Limenitis
  • Lir kuşu
  • Lüfer

L İLE BAŞLAYAN EŞYA İSİMLERİ

L harfi ile başlayan listemizi bir tık daha genişletmeye kadar verdik. Şimdi de sizlerle L harfi ile başlayan eşya isimlerini paylaşıyoruz.

  • Lamba
  • Laptop
  • Lavabo
  • Lazımlık
  • Levye
  • Limonluk/ Limon sıkacağı
  • Lastik
  • Lam
  • Lamel
  • Lir
  • Lizöz
  • Lobut
  • Losyon

L İLE BAŞLAYAN ÜNLÜ İSİMLERİ

İsim-şehir-hayvan oyunun son güncellemesinde eğlencenin dozunu arttırmak isteyenler bir de ünlü kategorisini eklemiştir. İsim ile çağrışım yapabilecek bu kategori aslında diğerlerine kıyaslandığında oldukça kolaydır. Uğraşmak istemeyenler ve bir çırpıda aklına ünlü isimleri gelmeyenler için L ile başlayan ünlülerin listesini de hazırladık.

  • Lady Gaga
  • Lemi Filozof
  • Levent Yüksel
  • Levent Ülgen
  • Lerzan Mutlu
  • Leyla Sayar
  • Leyla Göksun
  • Leyla Feray
  • Levent Öktem
  • Leyla Lydia Tuğutlu
  • Leyla Tanlar
  • Levent Kırca
  • Leman Sam
  • Lale Başar
  • Lale Belkıs
  • Lale Mansur
  • Leonardo DiCaprio
  • Latif Doğan
  • Lara
  • Lily Allen
  • Lauren Alaina
  • Lauren Bacall
  • Lawrence Durrell
  • Leo Buscaglia
  • Lionel Messi
  • Leon Battista Alberti
  • Leonardo da Vinci
  • Les Brown
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