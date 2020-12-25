L harfli ile başlayan şehir ismi kaç tane sayabilirsiniz? İşte L ile başlayan şehir isimleri!

İlkokul çağlarında herkes bir kez de olsa isim-şehir-hayvan oyununu oynamıştır. İsim-şehir-hayvan oynarken bazı harfler lanetlidir. Mesela ‘L’ harfiyle şehir bulmak çok zordur. Şimdi düşünseniz ‘L’ harfiyle aklınıza bir şehir geliyor mu? Cevabınız hayır ise işte L harfi ile başlayan şehir adları...

Oyun temelde isim-şehir-hayvan ve ünlü olmak üzere kategorilere ayrılır. Bir kişi içinden alfabedeki harfleri sayar ve durduğunda gelen harfe göre oyunun turuna başlanır. O zamanlarda bu oyunu oynayanların en büyük kabusu L harfi ile başlayan şehir isimleriydi. Hala bu isim-şehir-hayvan oyununu oynuyorsanız sizleri daha havalı hale getirebilecek L harfli ile başlayan şehir isimlerini derledik. Hazırsanız başlıyoruz.

L İLE ŞEHİR İSİMLERİ

Las Vegas

LeMans

Leicester

Leipzig

Leverkusen

Liege

Lille

Limassol

Lizbon

Liverpool

Lodz

Londra

Los Angeles

Lublin

Lüksemburg

Lviv

Lyon

La Grande

La Crosse

La Pedrera

La Chorrera

La Rochelle

La Mole

Lac Du Bonnet

La Ronge

Lady Elliot Island

Lahad Datu

Lajes

Lakselv

Landskrona

Langeook

Laarbruch

Lanzhou

Lausanne

Leeds

Leh

Litabari

Leopoldina

Liepaja

L harfi ile isim-şehir oyunu için bu seçenekler kabul edilmeyebilir:

İsim-şehir-hayvan oyununda L harfi seçildiğinde şehir kategorisi yalnızca çocukları değil onlarla birlikte oynayan yetişkinleri bile zorlar. L ile şehir Türkiye sınırları içinde bulunmamaktadır. Aklınıza hemen Lüleburgaz’ın geldiğine eminiz. Ancak Lüleburgaz, Kırklareli şehrinin bir ilçesidir. Bu nedenle Lüleburgaz yazdığınızda bunun kabul edilmeme ihtimali çok yüksektir. Aynı şekilde L harfi ile başlayan ülkelerde bu kategoride sıfır puan almanıza neden olacaktır. İşte kabul edilmeme ihtimali yüksek olan seçeneklere birkaç örnek veriyoruz: