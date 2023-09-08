Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Ya Çok Seversen dizisinin günü mü değişti? 10. bölüm fragmanı yayında!

Ya Çok Seversen hangi gün, sorusu dizinin yeni bölümünün ekranlara gelmemesinin ardından gündeme geldi. Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Ya Çok Seversen yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Dizinin 10. bölüm fragmanı da yayınladı. İşte Ya Çok Seversen yeni yayın günü ve 10. bölüme dair detaylar...

YA ÇOK SEVERSEN NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi perembe günleri yayınlanıyordu. Dizi, 7 Eylül 2023 Perşembe akşamı yayınlanmadı. Ya Çok Seversen dizisinin yayın gününün değişmesi nedeniyle ekranlara gelmedi.

YA ÇOK SEVERSEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ya Çok Seversen dizisi yeni bölümü 9 Eylül Cumartesi akşamı yeni yayın gününde yayınlanacak.

YA ÇOK SEVERSEN 10. BÖLÜM KONUSU

Leyla, nikahın şokunu atlatmaya çalışıyor!

Ateş'in, nikahta söylediklerinin şokunu yaşayan Leyla büyük üzüntü yaşıyor. Aşık olduğu adamın kendisini dolandırıcı olarak lanse etmesini kaldıramayan Leyla, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlamaya çalışıyor. Ateş'in ise, bu davranışı sonrası krizleri geri geliyor. Kandırılmış olmanın verdiği hisle kalbi sıkışan Ateş, annesinin ölümünden sonra yaşadığı kriz ataklarına geri dönüyor.

Bu arada Leyla'nın annesi kızının düğün sonrası karşısına çıkıyor. Leyla, tanımadığı kadının kendisine destek olması karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor.

Kırık kalpler onarılacak mı?

Leyla, Ateş'in nikahta yaptığı itirafın öfkesini yaşamaktadır. İlk fırsatta Ateş'in karşısına dikilerek hesap sorar. Ateş'in sessizliği onu daha da sinirlendirir. Ateş ise, çocukların Leyla sevgisi karşısında ne yapacağını bilemez durumdadır. Onun da içten içe Leyla konusunda buruk duygular yaşmaktadır.

Leyla, nikahtan sonra yaşadığı kötü olay sonrası kendisine yardım eden kadının kim olduğunu merak etmektedir.

