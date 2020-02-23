YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Yaban hayatı için seferber oldular

Yaban hayatı için seferber oldular

SİVAS HABERLERİ  | 23.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya 2 ton yem ve yiyecek bırakıldı.İlçenin en önemli tatil yerleri arasında yer alan çam ormanlarıyla çevrili Eğriçimen Yaylası’nın yüksek kesimlerine Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve merkezi İstanbul’da bulunan Koyulhisar Kültür Derneği (KÜLDER) tarafından havuç, lahana, turp ve kuru mamalardan oluşan yemler bırakıldı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya 2 ton yem ve yiyecek bırakıldı.
İlçenin en önemli tatil yerleri arasında yer alan çam ormanlarıyla çevrili Eğriçimen Yaylası’nın yüksek kesimlerine Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve merkezi İstanbul’da bulunan Koyulhisar Kültür Derneği (KÜLDER) tarafından havuç, lahana, turp ve kuru mamalardan oluşan yemler bırakıldı. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ve yer yer kar kalınlığının 1,5 ile 2 metre arasında olduğu bölgede yemler ağaç altlarına bırakıldı. Yem dağıtımı sırasında aracı kara saplanan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibinin yardımına ise vatandaşlar yetişti. Kara saplanan araç kurtarıldı.
Yem dağıtım programına katılan İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, doğal yaşamda bulunan yaban hayvanları ve kanatlı hayvanlar için doğaya yem bırakmaktan mutlu olduklarını ifade etti.
Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ise, yaban hayvanlarının yiyeceklerinin karşılanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Koyulhisar Kültür Derneği Başkanı Murat Kendirli, yaklaşık bir ay önce dernek olarak başlattıkları kampanya çerçevesinde toplanan mama ve buna ilave olarak bin 500 kilogram havuç, lahana ve turpları doğada bulunan yaban hayvanlarına bırakmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDefne Samyeli kameramanın ayağını ezdiDefne Samyeli kameramanın ayağını ezdi
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor

Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor

Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı

Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı

Sivas Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
12:50
İkindi
15:52
Akşam
18:23
Yatsı
19:41

Sivas Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Doğruyol Eczanesi
Merkez
Süha Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas'ta yolu kardan kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta hastanelere ulaştırıldı

Sivas'ta yolu kardan kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta hastanelere ulaştırıldı

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.