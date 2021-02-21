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Yaban hayatına yönelik yemleme çalışmaları devam ediyor

21.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 4.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatına yönelik yemleme çalışmaları devam ediyor.
Manisa İl Şube Müdürlüğü ekipleri, görev alanları içerisinde yaban hayatının yoğun olduğu özellikle Salihli, Demirci, Gördes ve Alaşehir ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki yüksek kesimlerde yoğun kış şartlarında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları için yemleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ekipler tarafından 2021 yılı içerisinde il genelinde doğada belirlenen yüksek bölgelere toplamda 6 bin 680 kilogram besi yemi ile 820 kilogram pazar artığı atılarak yaban hayatına yönelik yemleme çalışması yapıldı. Yemleme çalışmalarının kış şartları süresince aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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