YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Yaban hayatının kuzeydoğudaki evi: "Ağrı Dağı Milli Parkı"

Yaban hayatının kuzeydoğudaki evi: "Ağrı Dağı Milli Parkı"

IĞDIR HABERLERİ  | 05.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, kuşlar, yırtıcılar, memeliler, balıklar, sürüngenler ve kemirgenlerden birçok türe yaşam alanı sunuyor - Ağrı Dağı'nın eteğinden çıkan kaynak sularıyla beslenen Karasu Çayı'nın da içinde bulunduğu milli park, sulak alanları, zengin bitki örtüsü ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor - Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman: - "Ağrı Dağı'nda bulunan Bulakbaşı, Karasu sulak alanları özellikle kuş türlerine önemli ölçüde ev sahipliği yapıyor"

BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin en büyük milli parklarından Ağrı Dağı Milli Parkı, zengin florası ve faunasıyla birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı'nın eteğinden çıkan kaynak sularıyla beslenen Karasu Çayı'nın da içinde bulunduğu milli park, sulak alanları, bitki örtüsü ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Bir yanda 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, diğer yanda ise dağın eteklerindeki geniş bozkırları barındıran milli park, kuşlar, yırtıcılar, memeliler, balıklar, sürüngenler ve kemirgenlerden birçok türe yaşam alanı sunuyor.

- Bilim insanlarının uğrak yeri

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan milli park, bilim insanlarının da uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı'nın yaban hayatı açısından bölgeye çok büyük değer kattığını söyledi.

Dağın eteklerindeki milli parkın gerek fauna, gerekse de flora olarak çok zengin olduğunu ifade eden Akman, "Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar, balıklar, kuşlar, sürüngenler ve memeli hayvanlar açısından zengin bir bölge. Ağrı Dağı'nda bulunan Bulakbaşı, Karasu sulak alanları özellikle kuş türlerine önemli ölçüde ev sahipliği yapıyor ve doğal güzellik katıyor." diye konuştu.

Milli park ve civarında farklı birçok yaban hayvanını görmenin mümkün olduğunu aktaran Akman, "Ağrı Dağı kırsalı dağ keçisi, vaşak, tilki, yaban domuzu, kurt ve ayı türlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu dağda birçok sürüngen türlerimiz de var. Biz bu manada araştırmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yaban hayatının evi konumunda

Aynı programın öğretim üyesi Emrah Çelik de Ağrı Dağı'nın ülkenin en büyük milli parkı olduğunu dile getirdi.

Bölgenin birçok yaban hayatının evi konumunda olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Burada yeşilbaş ördek, elmabaş, patka kuş türlerini görmek mümkün. Birçok sürüngen türleri de görülebiliyor. Tabii ki bu sürüngen türlerin varlığı kuşları da bölgeye çekiyor. Dolayısıyla buradaki biyoçeşitlilik çok zengin. Bölgedeki bütün biyoçeşitlilik, flora ve fauna elemanlarını ortaya çıkaracağız ve bir sonraki çalışmalar için de veri hattı oluşturacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
İstifa etmişti! İşte ilk açıklamaİstifa etmişti! İşte ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı Ağrı Dağı Milli Parkı Iğdır "Yaban Hayatı"

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

MSB: "Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi"

MSB: "Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi"

Kayseri’de kaybolan 2 kardeş bulundu

Kayseri’de kaybolan 2 kardeş bulundu

Iğdır Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:24
Öğle
12:20
İkindi
15:32
Akşam
18:07
Yatsı
19:24

İlginizi Çekebilir

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Iğdır’daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Iğdır’daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Gökyüzünde görülen ışık paniğe neden oldu

Gökyüzünde görülen ışık paniğe neden oldu

3 ayaklı kedi görenleri şaşırtıyor

3 ayaklı kedi görenleri şaşırtıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.