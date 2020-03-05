Yaban hayatının kuzeydoğudaki evi: "Ağrı Dağı Milli Parkı"

BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin en büyük milli parklarından Ağrı Dağı Milli Parkı, zengin florası ve faunasıyla birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı'nın eteğinden çıkan kaynak sularıyla beslenen Karasu Çayı'nın da içinde bulunduğu milli park, sulak alanları, bitki örtüsü ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Bir yanda 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, diğer yanda ise dağın eteklerindeki geniş bozkırları barındıran milli park, kuşlar, yırtıcılar, memeliler, balıklar, sürüngenler ve kemirgenlerden birçok türe yaşam alanı sunuyor.

- Bilim insanlarının uğrak yeri

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan milli park, bilim insanlarının da uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı'nın yaban hayatı açısından bölgeye çok büyük değer kattığını söyledi.

Dağın eteklerindeki milli parkın gerek fauna, gerekse de flora olarak çok zengin olduğunu ifade eden Akman, "Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar, balıklar, kuşlar, sürüngenler ve memeli hayvanlar açısından zengin bir bölge. Ağrı Dağı'nda bulunan Bulakbaşı, Karasu sulak alanları özellikle kuş türlerine önemli ölçüde ev sahipliği yapıyor ve doğal güzellik katıyor." diye konuştu.