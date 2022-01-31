YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Yaban hayvanları için Amanos Dağları eteklerine 2 ton yem bırakıldı

Yaban hayvanları için Amanos Dağları eteklerine 2 ton yem bırakıldı

31.01.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaban hayvanları için Amanos Dağları eteklerine 2 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince, Amanos Dağları'ndaki yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldığı bildirildi.

DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, Amanos Dağları'nda kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçildiği belirtildi.

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakma faaliyetine kış boyunca devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma kapsamında, İskenderun ve Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ormanlık alanlarda belirlenen noktalara yabani hayvanlar için buğday, yonca ve pazar artığı sebze olmak üzere toplamda 2 ton yem konuldu. Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Dörtyol ve Belen ilçe kırsallarında da yaban hayvanları için yemleme çalışmaları sürdürülüyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor-Konyaspor maçının ardındanHatayspor-Konyaspor maçının ardından
Antalya'da otomobilde av tüfeğiyle vurulan kişinin cenazesi ailesine teslim edildiAntalya'da otomobilde av tüfeğiyle vurulan kişinin cenazesi ailesine teslim edildi
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ettiSivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
12:54
İkindi
15:43
Akşam
18:07
Yatsı
19:23
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

MTV için son gün! Araç sahipleri dikkat.... Ödemeyene ceza var

MTV için son gün! Araç sahipleri dikkat.... Ödemeyene ceza var

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a transfer çalımı! Sosyal medya yıkılacak... Sinan Bolat, Türkiye'ye geri dönüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a transfer çalımı! Sosyal medya yıkılacak... Sinan Bolat, Türkiye'ye geri dönüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.