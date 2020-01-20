Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de kış mevsimi nedeniyle karla kaplanan bölgelere yaban hayvanları için yem ve saman bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ, Tunceli ve Bingöl Şubeleri tarafından her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de doğaya yem bırakma çalışması başlatıldı. Şehirlerin yüksek rakımlı bölgelerinin yoğun kar nedeniyle beyaza bürünmesiyle ekipler harekete geçti. Yaban hayvanların uğrak yerleri olarak belirlenen yerlere giden ekipler, saman ve yem bıraktı.

Şuana kadar yaklaşık 5 ton saman ve yem bırakılan bölgede yaban hayvanları için başlatılan çalışmaların aralıklarla süreceği belirtildi.

