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Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktılar

29.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanlığı üyeleri, Akyarma bölgesinde yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanı Nuri Odacı yaptığı açıklamada, “Bu faaliyetle bu zorlu kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması, aç kalan yabani hayvanların köylerimize inip besicilerimizin hayvanlarını telef etmemesi adına bir nebze de olsa katkıda bulunduk.

Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanlığı üyeleri, Akyarma bölgesinde yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.
Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanı Nuri Odacı yaptığı açıklamada, “Bu faaliyetle bu zorlu kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması, aç kalan yabani hayvanların köylerimize inip besicilerimizin hayvanlarını telef etmemesi adına bir nebze de olsa katkıda bulunduk. Yolumuzu aydınlatan 9 ışığımızın köycülük maddesi gereğince köylerimizin refahı adına besicilerimizin ve köylerimizin her zaman yanındayız” dedi.

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