Yaban keçileri için “Tuz dökmeyin” uyarısı

Yetkililer, vatandaşları yaban hayvanlarına zarar vereceği için yollara tuz dökmemeleri ve beslememeleri konusunda uyardı.

Tunceli-Ovacık karayolunda bazı vatandaşların yaban keçileri için yollara tuz dökmesine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’nden uyarı geldi. Yaban hayatına müdahalenin yarardan çok zarar getirdiğine vurgu yapan kurum yetkilileri, vatandaşları, yaban hayvanlarına tuz verme, besleme gibi konulardan kaçınmaları gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Öte yandan kurum tarafından konuya ilişkin uyarı levhalarının da önümüzdeki günlerde Munzur Vadisi Milli Parkı’na konulacağı öğrenildi.

