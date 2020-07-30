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Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Kayseri’de bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yaban keçisi anne ve yavruları kameralara takıldı.Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Yahyalı İlçesinde yer alan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda anne yaban keçisi ve yavruları kameralara takıldı.

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Kayseri’de bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yaban keçisi anne ve yavruları kameralara takıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Yahyalı İlçesinde yer alan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda anne yaban keçisi ve yavruları kameralara takıldı. Birbirinden şirin 3 adet yavru yaban keçisinin annelerinin peşlerinden zıplayarak koşmaları görüntülendi.
7567,5 hektarlık alanda 2003 yılında yapılan sayımlarda sayıları sadece 24 olan yaban keçileri; kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, Yönetim ve Gelişim planlarının yapılması, alanda ki denetimlerin ciddi oranda artması ve nihayetinde 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde; son yapılan 2019 yılı sayımlarında yaban keçisi nüfusu 1228 olarak belirlendi.

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