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Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.06.2020 18:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Tut ilçesinde yaban keçisi avlayan iki kişi jandarma tarafından vurdukları yaban keçisiyle birlikte yakalandı.Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü kırsalında yaban keçisini avlayan iki kişi jandarmanın yol uygulamasında yakalandı.

Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde yaban keçisi avlayan iki kişi jandarma tarafından vurdukları yaban keçisiyle birlikte yakalandı.
Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü kırsalında yaban keçisini avlayan iki kişi jandarmanın yol uygulamasında yakalandı. Avlanması yasak olan yaban keçisini kaçak avlayan İ.Ö. ve B.G. isimli kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Ekipler her iki şahsa 28 bin TL tazminat, yaklaşık 4 bin TL ise idari para cezası uyguladı.

Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

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