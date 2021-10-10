Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10.15'te başladı ve saat 13.15'te sona erdi.

Sınavda, Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alındı.

- 2021-YDS/2 sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

