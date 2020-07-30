Antalya’da gençlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla Kepez Belediyesi’nin tarafından hizmete sokulan Yabancı Diller Akademisi ilk mezunlarını verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 3. Dönem seçim vaatleri arasında yer alan Yabancı Diller Akademisi, ilk kursiyerlerini mezun etti. Başkan Tütüncü’de, kursiyerlerin mezuniyet sevincine ortak oldu. Yabancı Diller Akademisi’nin ilk mezunlarının son dersine konuk olan Tütüncü, öğrencilerle birlikte önce ders dinledi, ardından da mezunlarına sertifikalarını teslim etti. Seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Tütüncü, “Kepez Yabancı Diller Akademisi, büyük bir heyecanla kurulmuştu. Bugün itibariyle ilk mezunlarını verdi. Hemşehrilerimizin bambaşka bir müfredatla çok kısa bir sürede akıcı İngilizce konuşmalarını sonuçlayan, onlara çok farklı bir değer katan bu akademi yoluna, yolculuğuna büyük bir heyecanla ve yeni açılımlarla devam edecek. “ dedi.

Bir lisan bir insan demek

Akademideki dil sayısının arttırılacağına da değinen Tütüncü, “Yanına Rusça ekleyeceğiz, daha sonra Almanca ve diğer dilleri de konuşturtacağız. Tabii bir lisan bir insan demek, 2 lisan iki insan demektir. Her yabancı dil insana yepyeni bir donanım katıyor. Bununla birlikte hemşehrilerimiz burada akıcı bir dil öğrendiklerinde, aynı zamanda kendilerine yeni iş kapılarını da aralayacak, fırsatlara da merhaba diyecekler. Buda büyük bir kazanç. Kepez Yabancı Diller Akademisi, heyecanla yolculuğuna devam ederken, bir de eğitimin en önemli problemlerinden birisi olan yabancı dili öğrenememe konusuna da kendi penceresinden bir çözüm üretme niyetinde. “ diye konuştu.