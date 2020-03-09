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Yabancı Diller Yüksekokulu’nda devir teslim töreni

AMASYA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Prof.

Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Prof. Dr. Keziban Orbay, görevi Prof. Dr. Birkan Kargı’ya devretti.
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın ve Prof. Dr. Önder Duman’ın yanı sıra üniversitemiz yönetimi, akademik ve idari personeli katıldı. Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü yürüten Orbay, “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı başta olmak üzere özverili şekilde birlikte çalışma fırsatı bulduğu akademik ve idari personele teşekkür ederek, göreve atanan Prof. Dr. Birkan Kargı’ya başarılar dilerim” dedi.
Prof. Dr. Birkan Kargı ise Prof. Dr. Keziban Orbay’ın tecrübeleriyle yüksekokula çok şey kattığını kaydederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünü yürüten Orbay’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Önder Duman; Prof. Dr. Birkan Kargı’ya da yeni görevinde başarılar diledi.
Rektör Yardımcımız Halil Apaydın ise konuşmasında görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek Prof. Dr. Keziban Orbay’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken Prof. Dr. Birkan Kargı’ya ise yeni görevinde başarılar diledi.

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