Yabancı öğrenciler Demirci’nin tarihini inceleyecek

Manisa’nın Demirci ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Proje Okulu tarafından hazırlanan KA229 Erasmus+ projesi kapsamında 4 ülkeden 30 öğretmen ve öğrenci ziyaret edecek.

“Okullarda Şiddet ve Zorbalığa Karşı Hoşgörü ve Saygıyı Güçlendirme” isimli KA229 projesi Erasmus+ kapsamında Avrupa komisyonu ve Türkiye ulusal ajansı tarafından desteklenmeye hak gören proje ile 16 Şubat ve 22 Şubat 2020 tarihleri arasında Makedonya, Romanya, Polonya ve İspanya’dan 22 öğrenci, 8 öğretmen ilçeye gelerek tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek, el sanatlarını inceleyecekler.

Projenin 2 yıl ve 30 Bin Euro destekli olduğunu aktaran Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Proje Okulu Müdürü Mustafa Yıldız, "Proje çerçevesinde 1 hafta sürecek ziyaret ile Polonya, Makedonya, İspanya ve Romanya’dan gelen 30 öğretmen ve öğrenci Demirci’nin tarihi ve kültürünün yanı sıra geleneksel sanatlar olan naht, ebru, ahşap boyama, takı tasarımı, seramik boyama ve halıcılık sanatları üzerine çalışma yapacağız. Ayrıca akran zorbalığıyla ilgili istatistikler paylaşılacak ve bu konuda görüş alışverişi yapılacak. Heyetlerin Türkiye ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından okulumuz öğrencileri de Mayıs 2020’de Makedonya, Kasım 2020’de İspanya, Şubat 2021’de Polonya ve Mayıs 2021’de de Romanya’ya ziyaret yapacağız " dedi.

