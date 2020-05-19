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Yabancı öğrencilerden 19 Mayıs kutlaması

TOKAT HABERLERİ  | 19.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bu yıl ilk kez tanık oldukları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını çektikleri video ile kutladı.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi alan farklı ülkelerden öğrenciler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını internet üzerinden yayınladıkları video ile kutladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bu yıl ilk kez tanık oldukları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını çektikleri video ile kutladı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi alan farklı ülkelerden öğrenciler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını internet üzerinden yayınladıkları video ile kutladı. Öğrenciler okudukları İstiklal Marşı ve Bayrak şiiriyle Türkiye’ye olan sevgilerini gösterdi. Siyahi bir öğrencinin video sonunda Türk Bayrağını öptüğü görüntüler takdir edildi.

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Tokat Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:21
Sabah
05:07
Öğle
12:35
İkindi
16:30
Akşam
19:53
Yatsı
21:32

Tokat Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Ekin Eczanesi
Merkez
Kazova Eczanesi
Merkez
Sabuncuoğlu Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Erbaa
Bahardalı Eczanesi
Niksar
Dilara Eczanesi
Turhal
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