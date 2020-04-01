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Yabancı öğrencilerden “Evde kal” mesajı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklu öğrenciler “Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye” mesajı içeren video çekerek sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.Tekirdağ’da Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) okuyan yabancı öğrenciler, “Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye” mesajı içeren video çekerek sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr.

Yabancı öğrencilerden “Evde kal” mesajı

Yabancı uyruklu öğrenciler “Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye” mesajı içeren video çekerek sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.
Tekirdağ’da Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) okuyan yabancı öğrenciler, “Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye” mesajı içeren video çekerek sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Uğur Özgür, “Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte "Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye" videosu oluşturduk. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizle birlikte hep beraber "Evde kal Türkiye" diyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz” şeklinde konuştu.

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Şifa Eczanesi
Cerkezkoy
Berk Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
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Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
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