Yabancı tarım yazarları Ödemiş’te

Ürdün, Ukrayna, İran ve Hırvatistan’dan gelen tarım yazarları ve akademisyenleri ağırlayan Tarım Yazarı ve Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAYGAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğural, "Sağlıklı tarım ürünlerinin üretilmesinin ve tüketilmesinin önemi her geçen gün artıyor. Bu nedenle üreticinin yanında tarım gazetecilerinin de sorumluluğu artıyor" dedi. Ürdün, Ukrayna, İran ve Hırvatistan’dan gelen tarım yazarları ve akademisyenler ve TAYGAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğural ile Ödemiş Ticaret Odasını ziyaret etti. Ziyaret ili ilgili bilgiler veren Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş şunları söyledi: “Gıda terörü kaynaklı hastalıkların dünyada daha çok yaygınlaştığı görülüyor. Bu nedenle tarım gazetecilerinin spor muhabirleri kadar gündemde olmamasını doğru bulmuyorum. Dünyada gıda ve tarım ürünleri giderek değerleniyor. Sağlıklı tarım ürünlerinin üretilmesinin ve tüketilmesinin önemi her geçen gün artıyor. Bu nedenle üreticinin yanında tarım gazetecilerinin de sorumluluğu artıyor. Tarım gazetecilerinin gelecekte tarımın doğru bilinçlendirmesi adına önemli görevleri olduğunu düşünüyorum. Ödemiş, tarım ürünleri ve çeşitliliğinde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden ve dünyanın en verimli üç ovasından biri. Bu nedenle de tarım gazetecilerinin Ödemiş ile irtibatta olması da çok önemli.”

"Üç temel unsur var"

Köylü ve çiftçileri eğitmek amacıyla eğitim ve seminerlerin devam ettiğini kaydeden Uğural, "Süs bitkileri ve fidancılık sektöründeki firmalarımız için de devam eden UR-GE projemiz var. KOSGEB, Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığının hibe ve desteklerinden üreticilerimizi faydalandırıyoruz. Aynı zamanda fuarlara katılmalarını sağlayıp hem ürünlerinin tanıtımlarını yapmalarında yardımcı oluyoruz hem de fuara katılımları ile kendilerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Aldığımız coğrafi işaret ve marka tescilleriyle ürünlerimizin tanınırlığını daha da artırmaya çalışıyoruz. Bana göre bir ülkenin gelişmesi için üç temel unsur vardır. Birincisi iyi bir tarım politikası, ikincisi iyi bir eğitim sistemi, üçüncüsü de herkes için adil bir hukuk sistemi. Tarım ile karnını doyurursun, iyi bir eğitim sistemi ile geleceğini güvence altına alırsın, adil bir hukuk sistemi ile de kendini güvende hissedersin. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerine baktığımızda iyi tarım politikalarının olduğunu gözlemliyoruz. Bu noktada da büyümenin temelinde doğru tarım politikalarının olduğunu bir kere daha tekrarlamak istiyorum” dedi. TAYGAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğural da ziyaretle ilgili olarak, “İzmir’deki AGROEXPO Fuar’ı vesilesi ile gelen konuklarımızın özellikle Küçük Menderes Ovasını da ziyaret etmelerini istedik. Bu kadar verimli olan bu toprakların isminin duyurulması ve öneminin vurgulanması bizler için çok önemli" diye konuştu.

