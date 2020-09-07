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Yabancı uyruklu çocuklar Akdamar Adası’nı gezdi

VAN HABERLERİ  | 07.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki 13-18 yaş yabancı uyruklu çocuklar Akdamar Adası’nı ziyaret etti.Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde devlet desteğiyle ihtiyaçları karşılanan, korunma ve bakım altındaki 13-18 yaş grubundaki yabancı uyruklu çocuklar, Van Büyükşehir Belediyesince ücretsiz olarak tahsis edilen deniz otobüsü ile Akdamar Adası’na götürüldü.

Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki 13-18 yaş yabancı uyruklu çocuklar Akdamar Adası’nı ziyaret etti.
Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde devlet desteğiyle ihtiyaçları karşılanan, korunma ve bakım altındaki 13-18 yaş grubundaki yabancı uyruklu çocuklar, Van Büyükşehir Belediyesince ücretsiz olarak tahsis edilen deniz otobüsü ile Akdamar Adası’na götürüldü. Müze hizmetlerinden Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce ücretsiz yararlandırılarak hoş vakit geçiren, adanın ve kilisenin tarihi hakkında Birleşmiş Milletler temsilcisi Ekrem Duman tarafından yapılan Farsça tercüme ve rehberliğiyle bilgilendirilen çocuklara ada dönüşünde Edremit’te UNICEF’in katkılarıyla bir lokantada yemek ikram edildi.
Programda çocuklara; Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürü Harun Kızıltaş, Müdür Yardımcısı Murat Hasanoğlu, UNICEF Van Temsilcisi Necat Gülmez ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilci Ekrem Duman eşlik etti.

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