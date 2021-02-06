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Yabancı uyruklu kişilere sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı

06.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Yabancı uyruklu kişilere sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı

Yalova'da ikamet etmek isteyen yabancı uyruklulara, sahte sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzu üreten Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında çalışma yürüttüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu A.A.K.A, M.J.A.A. ve İ.J.A.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler şüphelilerin, Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların ikamet izni almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz ettikleri başvuru belgelerinden olan "Sağlık Sigorta Poliçesi" ile Vergi Dairesine yatırılan "Harç Makbuz"larını, bilgisayar üzerinden bir kopyalama sistemi ile sahtelerini ürettiğini belirledi.

Çok sayıda yabancı uyruklu insanı dolandıran ve sigorta ücreti ile vergi kaybı açısından da kamu zararına neden olan şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin şimdiye kadar sahte evrak düzenleme suretiyle ikamet izni aldırdığı yabancıların tespitine yönelik de İl Göç İdaresinde geçmişe ilişkin araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

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